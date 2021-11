Kowalski stwierdził, że prof. Horban groził mu nożem. "Poszedł po rozum do głowy, ale zgubił się po drodze"

"Krużganek oświaty", "Nie mówicie posłowi Kowalskiemu, że licho nie śpi, bo się biedny bezsenności nabawi", "Strach pomyśleć, co by zrozumiał, gdyby Adam Niedzielski radził mu, by dmuchał na zimne" - to tylko niektóre z komentarzy do słów Janusza Kowalskiego. Poseł Solidarnej Polski stwierdził bowiem, że szef Rady Medycznej mu groził nożem.

