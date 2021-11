Janusz Kowalski: "Prof. Andrzej Horban groził mi nożem". Szef Rady Medycznej odpowiada

Janusz Kowalski w "7. Dniu Tygodnia" w Radiu ZET krytykował Radę Medyczną przy premierze. - Adam Niedzielski odpowiada w 100 proc. za to, jak jesteśmy przygotowani do walki z pandemią. Odpowiada również za czynnik dotyczący liczby osób zaszczepionych. Widzę aktywność medialną członków Rady Medycznej - mówił. Jak podkreślał, jego akceptacja dla działań prof. Andrzeja Horbana, szefa rady, jest "zerowa". - Jestem przekonany, że rozwiązanie Rady Medycznej i wyrzucenie tych wszystkich ludzi z mediów spowodowałoby wzrost liczby zaszczepionych Polaków - mówił.

Dodawał, że "problemem jest kwestia komunikacji". Podkreślał, że "akcja promocji szczepień się nie udała". - Jeżeli takie osoby jak prof. Horban dalej będą się wypowiadały, to nie ma gorszej antyreklamy dla promocji szczepień niż właśnie buta i arogancja ludzi, którzy grożą posłom nożem - mówił.

Janusz Kowalski: Prof. Horban groził mi nożem. Nie było reakcji premiera

Andrzej Stankiewicz, gospodarz audycji, dopytywał, w jaki sposób prof. Horban groził Kowalskiemu. - Groził mi i posłance Siarkowskiej nożem. Nie było żadnej reakcji pana premiera w tej sprawie, cały czas żądam od pana premiera odwołania tego człowieka z Rady Medycznej - mówił.

Następnie Stankiewicz poprosił, by poseł opisał sytuację, o której wspomniał. - Publiczna deklaracja pana prof. o tym, że otwiera mu się nóż i chętnie tego noża by użył w stosunku do posłów - opowiedział Kowalski.

Chodzi o wypowiedź Horbana z sierpnia tego roku. W "Tak jest" na antenie TVN24 profesor był pytany o interwencję Kowalskiego i posłanki Anny Marii Siarkowskiej w jednym z domów dziecka. - Czy panu się otwiera nóż w kieszeni, jak pan widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci? - pytała dziennikarka stacji.

- No tak, tak, gdybym umiał się posługiwać tym nożem, to pewnie bym się posłużył - odpowiedział na to Horban.

Andrzej Horban: Nigdy nikomu nie groziłem

Po niedzielnej audycji z Januszem Kowalskim, Radio ZET zapytało szefa Rady Medycznej o sprawę "groźby". - Stanowczo chciałbym oświadczyć, że nigdy nikomu nie groziłem ani już zwłaszcza panu posłowi Kowalskiemu. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak się czuje pan poseł. biorąc na swoje sumienie setki ludzi, którzy umierają z powodu covid, a się nie zaszczepili, bo ulegli jego propagandzie - powiedział lekarz.