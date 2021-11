Spięcie ws. relacji Polska-Niemcy. Szydło o Merkel: przypomina o najgorszych momentach w historii

To było trudne spotkanie unijnych ambasadorów w Brukseli. Podczas rozmów dotyczących Białorusi doszło do ostrej wymiany zdań między Polską i Niemcami. Ambasador Niemiec ocenił, że w efekcie rozmów kanclerz Angeli Merkel i Aleksandra Łukaszenki obserwowana jest deeskalacja na granicy. Ambasador Polski był innego zdania. Dyplomata podkreślił, że cały czas dochodzi do ataków na granicy. Sprawę komentuje też m.in. Beata Szydło.

9 Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl