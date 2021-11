RMF FM: NIK rozpoczęła kontrolę w Prokuraturze Krajowej. Chodzi o kosztowny zakup nieruchomości

Według RMF FM NIK ma dużo wątpliwości ws. zakupu biurowca pod nową siedzibę Prokuratury Krajowej. Jak podaje rozgłośnia, najpierw za duże pieniądze kupiono nieruchomość za duże pieniądze, a następnie wydano 30 mln zł na jej remont.

REKLAMA

Zobacz wideo Wspólna lista sposobem na wygraną opozycji? Scenariusz Komorowskiego

Prokuratura miała wydać ponad 130 mln zł na nową siedzibę. Jest kontrola NIK

Najwyższa Izba Kontroli planuje sprawdzić, z czego wynikała decyzja o nabyciu nieruchomości. Kontrolerzy chcą zbadać, czy przed transakcją PK sprawdziła na rynku ceny podobnych biurowców. "Badane też będzie, kto i na jakiej podstawie wydał decyzję o kupnie biurowca, a także czy procedura zakupu przebiegła zgodnie z przepisami" - informuje RMF FM.

Tunel na Ursynowie czeka na otwarcie. Zepsuty wentylator trafił do Portugalii

Budynek na warszawskim Mokotowie został kupiony w 2017 roku. O koszty zakupu bezskutecznie pytali posłowie opozycji. - Walczę od 2019 r. Zwracałem się o to w każdym trybie: interpelacji poselskiej, dostępu do informacji publicznej, dwukrotnie na komisji sprawiedliwości przy wykonaniu budżetu - mówił we wrześniu tego roku portalowi wp.pl poseł KO Arkadiusz Myrcha.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl.

Według Wirtualnej Polski, która dotarła do aktu notarialnego, budynek kosztował prokuraturę 135,7 mln zł. Do tego, jak informował portal, doliczyć należy dodatkowe koszty związane z remontami nieruchomości. Chodzi m.in. o przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej czy zainstalowanie klimatyzacji i wentylacji.

Białoruś. Śledczy zarzucają Polsce "zbrodnię przeciwko ludzkości"