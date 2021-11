Pracodawca zweryfikuje, czy pracownik się zaszczepił? Projekt ustawy jednak trafił do Sejmu

- Zgłaszamy projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony - powiedział PAP, której depeszę publikuje tvn24.pl, poseł PiS Czesław Hoc.

Czesław Hoc: Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia

Projekt ustawy ws. weryfikacji szczepień przez pracodawców zapowiadał na początku listopada Adam Niedzielski. Początkowo miał być to projekt Ministerstwa Zdrowia, ostatecznie jednak zgłosiła go grupa posłów. - Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami - tłumaczy Hoc.

W środę pojawiły się sprzeczne doniesienia na ten temat. Portal wp.pl informował, że projekt firmowany przez Niedzielskiego nie ma poparcia w kierownictwie PiS. Powodem miały być obawy dotyczące ewentualnego spadku poparcia i utraty większości. - Wszystko wskazuje na to, że projekt przepadnie. Minister zdrowia wyszedł przed szereg, zapowiadając ustawę, a nie wiedział, że pomysł będzie kontrowersyjny dla posłów PiS. Nie zaryzykujemy utraty większości dla tych przepisów. Konsekwencje polityczne mogłyby być duże - twierdzi rozmówca portalu. Przeciwni planowanym przepisom mają być m.in. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski czy Anna Maria Siarkowska. Oboje zasiadają w Parlamentarnym Zespole ds. Sanitaryzmu

Interia informowała z kolei, że projekt trafi do Sejmu właśnie jako poselski.

