Bronisław Komorowski: Warto uruchomić art. 4 NATO, poprzedzając to konsultacjami

Były prezydent Bronisław Komorowski był w środę gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl.

Eskaluje sytuacja na granicy

Jednym z tematów rozmowy jest sytuacja na granicy Polski i Białorusi. Napięcie na granicy eskaluje. Według polskich służb strona białoruska zmusza migrantów do niszczenia płotu granicznego i rzucania przedmiotami w polskich funkcjonariuszy. Kilku z nich zostało rannych.

Polska rozważa uruchomienie art. 4 NATO, by omówić sytuację z sojusznikami. - Warto uruchomić art.4, jeśli jest się pewnym tego, że sojusznicy będą to akceptowali i narazimy się na jakąś formę niezrozumienia - powiedział był prezydent. Dodał, że takie działanie należy poprzedzić konsultacjami. - Ale warto by było uruchomić ten artykuł jako formę nacisku na Łukaszenkę - dodał.

Art. 4 NATO brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron" - czytamy. - Art. 4. umożliwia zorganizowanie konsultacji międzyrządowych na poziomie przywódców państw albo wyznaczonych przez nich przedstawicieli. Czyli osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo stron. Ze strony USA - sekretarz obrony, ze strony Polski - szef MON - tłumaczył Wirtualnej Polsce prof. Artur Nowak-Far, prawnik oraz były podsekretarz stanu w MSZ.

Były prezydent komentował też sprawę rozmów przywódców Niemiec i Francji z Władimirem Putinem oraz Alaksandrem Łukaszenką. Jego zdaniem jeśli przed nimi nie było konsultacji w władzami Polski to świadczy to o "upadku pozycji" naszego kraju.