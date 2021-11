We wtorek 16 listopada rozpoczęło się 42. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Nie każdy poseł, który udał się na salę plenarną, wziął udział w obradach izby niższej polskiego parlamentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Konfrontacja Brauna i Witek rozbawiła Sejm, Znów poszło o maseczki i "Fałszywą pandemię"

Elżbieta Witek wykluczyła z obrad Sejmu trzech posłów Konfederacji

Jak się okazuje, marszałkini Elżbieta Witek wykluczyła z obrad Sejmu trzech posłów Konfederacji - Grzegorza Brauna, Konrada Berkowicza i Jakuba Kuleszę. Powodem decyzji marszałkini Sejmu było to, że politycy nie założyli maseczek na sali plenarnej i to mimo kilkukrotnego zwrócenia uwagi.

W związku z tym Elżbieta Witek podjęła decyzję o ich wykluczeniu z obrad i nakazała im opuścić salę. Początkowo marszałkini chciała wykluczyć też dwóch innych posłów Konfederacji - Dobromira Sośnierza i Krystiana Kamińskiego. Tak się jednak nie stało, ponieważ politycy ci okazali zaświadczenia lekarskie zwalniające z obowiązku noszenia maski z powodów zdrowotnych.

Więcej o sytuacji w Polsce na stronie głównej Gazeta.pl.

"Kobieta powinna mieć wybór". Manifestacje po śmierci Izy. W sobotę kolejne [ZDJĘCIA]

Nie jest to pierwszy "konflikt o maseczki" polityków Konfederacji. Poseł Grzegorz Braun kilkakrotnie wykluczany był z obrad za to, że nie chciał zasłonić nosa i ust w Sejmie. Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika też, że poseł w tej kadencji karany był już siedmiokrotnie na kwotę łącznie 146,5 tys. złotych. Polityk nie zapłacił części z tych kar, korzystając z prostego triku prawnego, który polega na tym, że nie odbierał uchwał prezydium, które go dotyczą. A zgodnie z regulaminem Sejmu, to od dnia doręczenia uchwały liczy się siedmiodniowy termin na ewentualne odwołanie się posła od uchwały.

Sejm zmieni regulamin. Chce zmusić Grzegorza Brauna do zapłacenia kar

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami przyjętymi z powodu epidemii koronawirusa, we wszystkich publicznych miejscach zamkniętych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką. Dotyczy to środków komunikacji publicznej, kościołów, urzędów, sklepów, ale też zakładów pracy.