Sondaż zaufania. Trzaskowski nowym liderem. Donald Tusk ściga Szymona Hołownię

Sondaż zaufania wobec polityków został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie portalu Onet.pl. W badaniu udział wzięło 1100 osób, które wypełniły kwestionariusze telefoniczne lub wspomagane komputerowo (CATI).

REKLAMA

Zobacz wideo Co z deklaracją ideową PO i "gabinetem przyszłości"?

Sondaż zaufania. Rafał Trzaskowski, Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki na podium

Z listopadowego sondażu wynika, że najwyższym zaufaniem, na poziomie 42 proc., może cieszyć się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy po raz pierwszy od czerwca jest liderem tego badania. W porównaniu do wyników październikowych polityk zyskał 2,3 pkt proc.

Na drugim miejscu plasuje się Andrzej Duda, któremu ufa 40,1 proc. ankietowanych. Jest to wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu do października. Wówczas prezydent uzyskał najsłabszy od ponad trzech lat wynik. Z pierwszego na trzecie miejsce spadł Mateusz Morawiecki. Premierowi ufa 38,4 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2,9 pkt proc. miesiąc do miesiąca.

Tuż za podium uplasował się Szymon Hołownia. Zaufanie do lidera Polski 2050 ma 38,1 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 1,3 pkt proc. Za nim znajduje się Donald Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej może cieszyć się zaufaniem na poziomie 35,4 proc., co stanowi wzrost o aż 4,2 pkt proc. Jest to najlepszy wynik byłego premiera od listopada 2019 roku (kiedy osiągnął 35,6 proc. dobrych ocen). Większy wzrost zaufania, o 5,7 pkt proc. w ciągu miesiąca, odnotował tylko marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz Adam Niedzielski - wzrost o 8 pkt proc.

Więcej na temat polityki na stronie głównej Gazeta.pl.

Lublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

Sondaż zaufania do polityków - lista

Rafał Trzaskowski - 42 proc., Andrzej Duda - 40,1 proc., Mateusz Morawiecki - 38,4 proc., Szymon Hołownia - 38,1 proc., Donald Tusk - 35,4 proc., Tomasz Grodzki - 32,5 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 31,2 proc., Jarosław Kaczyński - 30 proc., Małgorzata Kidawa-Błońska - 27,7 proc., Adam Niedzielski - 27,8 proc. Elżbieta Witek - 26,5 proc., Jacek Sasin - 22,4 proc., Zbigniew Ziobro - 20,7 proc., Ryszard Terlecki - 19,5 proc., Paweł Kukiz - 17,5 proc., Włodzimierz Czarzasty - 16 proc., Krzysztof Bosak - 15,8 proc.

Komu nie ufają Polacy?

Dotychczasowy lider braku zaufania, Zbigniew Ziobro, znalazł się teraz dopiero na czwartym miejscu z wynikiem 54,4 proc. nieufności. W listopadzie najgorszym zaufaniem obdarzono Pawła Kukiza, któremu nie ufa aż 63,3 proc. badanych. Za nim znaleźli się Jarosław Kaczyński (58 proc.) j Jacek Sasin (54,6 proc.). Najmniej negatywnych not otrzymali Piotr Zgorzelski (18,7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (32 proc.) oraz Szymon Hołownia (35,9 proc.).

Ruch Hołowni wchodzi do PE. Róża Thun przeszła do ugrupowania Polska 2050