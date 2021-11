TSUE: Polski system delegowania sędziów do sądów karnych wyższej instancji niezgodny z prawem UE

"Prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi zezwalającemu Ministrowi Sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania Minister Sprawiedliwości, będący zarazem Prokuratorem Generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia" - czytamy we wtorkowym komunikacie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE zaznaczył jednocześnie, że konieczne jest "uniknięcie ryzyka wykorzystywania takiego delegowania do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych, w szczególności w obszarze prawa karnego".

Orzeczenie ma związek z pytaniami, które skierował do TSUE Sąd Okręgowy w Warszawie odnośnie siedmiu spraw karnych. W składach zasiadają delegowani przez ministra sprawiedliwości sędziowie. Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na fakt, że minister może delegować sędziego do sądu karnego wyższej instancji na podstawie nieznanych publicznie kryteriów.

Rzecznik TSUE: W Polce przestały obowiązywać gwarancje rozdziału władzy

"Ponadto Minister Sprawiedliwości może odwołać sędziego z tego delegowania w każdym czasie, przy czym takie odwołanie nie podlega określonym wcześniej kryteriom prawnym i nie musi być umotywowane" - napisano w komunikacie TSUE.

TSUE: Minister ma w sprawie karnej władzę nad prokuratorem i delegowanymi sędziami

Trybunał podkreślił jednoznacznie, że "aby uniknąć uznaniowości i ryzyka manipulacji, decyzja dotycząca delegowania sędziego i decyzja o zakończeniu tego delegowania powinny być podejmowane na podstawie znanych wcześniej kryteriów i być należycie uzasadnione". Co więcej, zdaniem TSUE sędzia odwołany z delegowania powinien mieć możliwość zaskarżenia takiej decyzji na drodze sądowej.

"Zważywszy, że Minister Sprawiedliwości sprawuje zarazem urząd Prokuratora Generalnego, Trybunał stwierdził, że w efekcie ma on w danej sprawie karnej władzę zarówno nad prokuratorem, jak i sędziami delegowanymi, co może wzbudzić u jednostek uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych sędziów delegowanych" - dodano w komunikacie.

RPO: Podwójna rola Ziobry narusza kompetencje prezydenta

TSUE zwrócił także uwagę, że sędziowie delegowani przez Zbigniewa Ziobrę wykonują jednocześnie obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (mowa o Michale Lasocie i Przemysławie Radziku).

"Łączenie tych dwóch funkcji w kontekście, w którym Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych są również powoływani przez Ministra Sprawiedliwości, może wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności innych członków rozpatrywanych składów sędziowskich na czynniki zewnętrzne" - skomentował trybunał.