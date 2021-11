KRRiT upomina TVP po materiałach o Donaldzie Tusku i "für Deutschland". Luft: Naiwny nie jestem

Chodzi m.in. o materiały TVP, w których wielokrotnie powtarza się wyrwany z kontekstu fragment wystąpienia Donalda Tuska skierowanego do niemieckich polityków. To właśnie tam pada słynne "für Deutschland". Słowa te podczas jednego materiału "Wiadomości" pojawiają się nawet kilka razy. W lipcu, jak pisaliśmy, skargę w tej sprawie wystosował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft, obecnie członek rady programowej TVP, a w przeszłości członek KRRiT.

Donald Tusk i "für Deutschland" w TVP. Jest reakcja KRRiT

"Przeprowadzona analiza wykazała, że temat powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki był przez nadawcę ilustrowany ciągle tymi samymi materiałami. Eksploatacja tego tematu w kolejnych wydaniach serwisów informacyjnych wywołała sprzeciw wielu widzów, którzy - w ocenie KRRiT - mogli czuć się epatowani nadmierną kumulacją tych samych informacji i towarzyszących im powtarzanych obrazów, z czym wiązał się brak lub znikoma ilość nowych wiadomości. W tym okresie widzowie otrzymywali ten sam materiał powtórkowy, pozbawiony waloru informacyjnego" - odpowiedziała Rada (cytat z Onetem).

"Für Deutschland" od tygodni w TVP. Co dokładnie powiedział Donald Tusk?

Dalej KRRiT podkreśliła, że "w przedmiotowych audycjach zostały przez nadawcę zastosowane dodatkowe zabiegi, tj. wielokrotne wplatanie do różnych materiałów wyrwanych z kontekstu fragmentów nagrań archiwalnych, zgromadzonych przy innych okazjach (np. słowo 'Deutschland', wypowiedziane przez Donalda Tuska, zbliżenia na jego zaciśniętą pięść oraz zmiana rzeczywistej kolorystyki archiwalnych nagrań), a także zamieszczanie pasków informacyjnych podkreślających ww. przekaz". Według rady wspomniane środki "nie stanowiły bezstronnej informacji w rozumieniu przepisów ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji".

Krzysztof Luft: Nie spodziewam się, że to jakoś zmieni działanie TVP

"W związku z powyższym Przewodniczący KRRiT skierował do nadawcy wystąpienie, w którym zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania przepisów zawartych w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, które zobowiązują publiczne media do obiektywnego, rzetelnego ukazywania wydarzeń i zjawisk oraz sprzyjania swobodnemu kształtowaniu się opinii publicznej, a także zachowania różnorodności oraz większej wszechstronności w doborze materiałów do emisji w audycjach informacyjnych" - czytamy.

- Ta reakcja KRRiT - w sensie sankcji - jest oczywiście symboliczna, ale sam fakt, że KRRiT zgodziła się z tą argumentacją i uznała, że "Wiadomości" i TVP Info, relacjonując działalność Donalda Tuska, łamią ustawową zasadę bezstronności i rzetelności, jest niesłychanie ważny. To pokazuje, że jednak warto pisać skargi - komentuje Krzysztof Luft w rozmowie z Onetem. - Oczywiście nie spodziewam się, że to jakoś zmieni działanie TVP. Tak naiwny nie jestem, jednak ta sytuacja pokazuje, że warto pisać skargi kiedy TVP w sposób tak rażący narusza zasady bezstronności i rzetelności (...) Trudno jest mi sobie teraz wyobrazić, żeby powtarzane już sto razy "für Deutschland" było nadal emitowane. Wtedy napiszę kolejną skargę i będę się domagał konkretnej kary dla nadawcy - dodaje.

