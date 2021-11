Wyciekły kolejne maile. Andrzej Duda krytykowany za "Ostry cień mgły". "Z tej wpadki trzeba wyjść"

W ubiegłym roku raperzy zapoczątkowali akcję #hot16challenge2. Jej celem było zebranie pieniędzy dla ochrony zdrowia. Trzeba było nagrać swoich 16 wersów, przekazać pieniądze i nominować nowe osoby do zabawy, nagłaśniając w ten sposób akcję. W maju w akcji wziął udział sam Andrzej Duda. Nagranie można zobaczyć poniżej:

REKLAMA

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Miłosz Kłeczek jednym z nominowanych do Nagrody Mediów Publicznych

Afera mailowa. Tym razem o występie Dudy. "Z tej wpadki trzeba wyjść"

Występ prezydenta o "ostrym cieniu mgły" spotkał się z krytycznymi ocenami. O tym właśnie miał pisać ze swoimi współpracownikami Mateusz Morawiecki w maju 2020 roku. "Nasunął mi się pewien pomysł do wykorzystania w kampanii PAD [prezydenta Andrzeja Dudy - red.] (potencjalnie z Twoim udziałem). Po tym nagraniu (...) PAD jest krytykowany trochę za dziwny tekst, ale przede wszystkim za to, że włącza się w akcję na służbę zdrowia, zamiast systemowo rozwiązać problem. To oczywiście hipokryzja (nikt nie był krytykowany za włączenie się w WOŚP, wręcz przeciwnie) - ale ta narracja dominuje. Cały czas odbija się nam ta zbitka '2 miliardy na TVP zamiast na onkologię'. Ale zjawisko istnieje i roznosi się w internecie także wśród normalsów - to potencjalnie bardzo dla nas niebezpieczne" - wynika z wiadomości, którą miał wysłać premier.

Dalej czytamy, że projekt ustawy o funduszu medycznym jest już w Sejmie. "Ta ustawa była już zapowiadana co najmniej dwa razy - ale nie zaszkodziłoby zrobić to po raz trzeci - w trochę innej formie. Broń Boże nie chodzi o to, żeby znowu rapować. Wręcz przeciwnie, to jest niebezpieczne i łatwo się poślizgnąć" - wskazano. Miała też paść propozycja zorganizowania własnej akcji - tym razem #hot16challenge3. "To proste hasło '3 miliardy' jest nieobecne w naszej narracji (może poza TVP, ale tam słabo), a takie liczbowe hasło byłoby lepsze niż hasło 'Fundusz Medyczny' w odbijaniu ataków; 2 miliardy na TVP? Proszę bardzo, PAD daje trzy" - miał napisać premier.

Odpowiedzieć na wiadomość - jak wynika z opublikowanych screenów - miał Tomasz Fill. "Myślę, że trzeba restartu tych 3 mld na służbę zdrowia i nie wiem, w jakiej formie, ale na 100 proc. nie można już nawiązywać do hot16challenge2... Z tej wpadki trzeba wyjść, ale nie w taki sposób, żeby ją ciągle przypominać. Także żaden Level3 nie wchodzi w grę. A nad formą musimy pomyśleć" - miał napisać wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Z wiadomością, której autorem miał być Fill, mieli się zgodzić Michał Dworczyk, szef KPRM, i Mariusz Chłopik, ówczesny doradca premiera.

Przypomnijmy, że Kancelaria Premiera nie komentuje prawdziwości maili, ale też nie dementuje poszczególnych informacji w nich zawartych.

PiS ma powód do zmartwień. Partię popiera mniej niż 30 proc. Polaków