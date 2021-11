Zbigniew Ziobro składa kolejny wniosek do TK. Chodzi o kary nałożone na Polskę przez TSUE

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów, na podstawie których TSUE nałożył na Polskę kary - informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o kary związane z niezawieszeniem działalności kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej SN. To już drugi wniosek Ziobry do TK, o którym poinformowano w poniedziałek.

