Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia Marsz Niepodległości za ubiegły rok trafiło do bazy Narodowego Instytutu Wolności w połowie października.

Na szczegółowe informacje dotyczące tegorocznych finansów organizacji zarządzanej przez Roberta Bąkiewicza trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Już wiadomo, że w tym roku tylko to stowarzyszenie otrzymało z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 1,3 mln zł, które ma przeznaczyć m.in. na mobilne studio tv i zakup nagłośnienia. Dofinansowania przyznano w 2021 r. także dwóm innym stowarzyszeniom powiązanym z Bąkiewiczem - Straż Narodowa i Roty Marszu Niepodległości.

Ze sprawozdania finansowego stowarzyszenia Marsz Niepodległości wynika, że w ubiegłym roku odnotowało ono blisko 1,4 mln zł przychodów. 308,8 tys. zł pochodziło z 1 proc. podatku, ponad 733 tys. zł z darowizn, a 95 tys. zł ze zbiórek. "Z innych źródeł", jak napisano w dokumentach, pochodziło z kolei 262 tys. zł. W ubiegłym roku organizacja nie korzystała z publicznych dotacji.

Rok 2020 organizacja po odliczeniu wszystkich kosztów zakończyła na plusie z zyskiem w wysokości 37,7 tys. zł.

Przychody stowarzyszenia w 2020 r. okazały się niższe niż w 2019 r. Wtedy organizacja Roberta Bąkiewicza odnotowała ponad 1,5 mln zł przychodu i ponad 280,2 tys. zł zysku netto.

W ubiegłym roku na wynagrodzenia wydano w stowarzyszeniu niemal 81 tys. zł. W stowarzyszeniu Roberta Bąkiewicza zatrudnione były w 2020 r. 3 osoby, a 5 osób współpracowało z organizacją w ramach umowy cywilnoprawnej. Średnie wynagrodzenie osób zasiadających w zarządzie w 2020 r. to 300 zł brutto, a średnie wynagrodzenie pracowników - 1,7 tys. zł brutto.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Sprawozdanie finansowe

W sprawozdaniu stowarzyszenie zaznaczyło, że ubiegłoroczny Marsz Niepodległości "odbył się w innej konwencji niż zwykle".

"By obejść obostrzenia i zakazy kładliśmy nacisk na to i zachęcaliśmy uczestników, by zwyczajową trasę marszu przejechali samochodami Popularnym środkiem transportu były też jednoślady, szczególnie motocykle. (...) Mimo wszystko część uczestników wybrała drogę tradycyjną, czyli pieszą" - czytamy.

Stowarzyszenie wylicza też w swoim podsumowaniu organizację m.in. Marszu Żołnierzy Wyklętych i Marszu Powstania Warszawskiego w Warszawie.

Stowarzyszenie stwierdziło w złożonych dokumentach, że "organizacje anarchistyczne i antyfaszystowskie jednoznacznie wrogie państwu polskiemu zyskują na popularności i robią coraz więcej szkód dla niepodległości naszej ojczyzny".

"Dlatego promowaliśmy Straż Marszu Niepodległości i zbiórki środków na tę formację będącą przeciwwagą dla grup atakujących fundamentalne wartości narodu polskiego" - dodano. Organizacja poinformowała jednocześnie, że przekazała w ub. r. instytucjom służby zdrowia sprzęt wart 150 tys. zł służący do ratowania życia i wspierania chorych na koronawirusa.