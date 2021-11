Chociaż głosowanie nad przyznaniem honorowego obywatelstwa Goszczanowa ministrowi Przemysławowi Czarnkowi odbyło się 29 września, to temat ten dopiero teraz został nagłośniony przez media. Z inicjatywą wyszedł wójt Krzysztof Andrzejewski (z Prawa i Sprawiedliwości). Motywacją wniosku było to, że Czarnek ukończył szkołę podstawową w Goszczanowie, jest autorem wielu prac naukowych i "będąc na stanowisku urzędnika państwowego wielokrotnie wspierał gminę Goszczanów i promował ją, podkreślając swoje korzenie".

Przemysław Czarnek z honorowym obywatelstwem. "Rada gminy powinna być jednomyślna. Jak trzej muszkieterowie"

Po uzasadnieniu radni przystąpili do głosowania. Projekt został poparty przez całą radę gminy, na którą składa się z 15 osób. Jak podaje "Dziennik Łódzki", głos "za" oddała nawet Anna Szczepaniak, która kandydowała w wyborach z listy Lewicy. - W takich sprawach jak uchwała nad honorowym obywatelstwem, rada gminy powinna być jednomyślna. Jak trzej muszkieterowie - powiedziała radna zaznaczając, że jest bezpartyjna. - Minister to rodak z mojej wsi. Nie jest ważne, czy jest on z takiej partii, czy z innej - dodała Maria Jatczak, jedna z czterech radnych PSL.

Przemysław Czarnek otrzymał nagrodę i tytuł honorowego obywatela gminy Goszczanowa 11 listopada, podczas uroczystej gali. - To tutaj kończyłem szkołę podstawową i wychowywałem się do 15. roku życia. Ogromnie dziękuję radnym za jednogłośną decyzję, a panu wójtowi za inicjatywę - mówił minister edukacji i nauki do gości.

Poparcie radnych z PSL skrytykował szef łódzkich struktur tej partii. Dariusz Klimczak uważa, że przyznanie honorowego obywatelstwa Czarnkowi "skończy się tylko na rozgłosie i to raczej o negatywnym wydźwięku". - Wielu polityków wywodzi się z małych miejscowości, także wielu bardziej rozsądnych niż Przemysław Czarnek. Władysław Kosiniak-Kamysz słusznie nazwał go jaskiniowcem - dodał Klimczak.

