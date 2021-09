"Długa i poważna rozmowa o sporcie, a w szczególności o polskiej siatkówce. O ćwierćfinale ME z Rosją też" - napisał na Twitterze Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS i członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej do wpisu dołączył zdjęcia z Jarosławem Kaczyński. Prezes PiS trzyma na fotografii piłkę do siatkówki z podpisami siatkarzy.

Czarnecki spotkał się z Kaczyńskim. "Prezes bardzo interesuje się sportem"

- Spotkanie trwało blisko godzinę, prezes Kaczyński bardzo interesuje się sportem. Rozmawialiśmy o finansowaniu sportu, w tym piłki siatkowej - powiedział w polsatnews.pl Czarnecki. Jak podaje portal, na piłce, którą europoseł podarował Kaczyńskiemu, widnieją napisy zawodników Jastrzębskiego Węgla.

Pod koniec września odbędą się wybory na szefa PZPS, jednym z kandydatów jest Czarnecki. W niedawnym wywiadzie dla portalu sportowefakty.wp.pl polityk zapowiedział, że w przypadku wygranej przestanie angażować się w krajową politykę.