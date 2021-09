Adam Bielan nowym prezesem. Jednomyślnie zwyciężył w wyborach Partii Republikańskiej

"W trakcie dzisiejszych obrad wybrane zostały wszystkie ciała statutowe Partii: Rada Krajowa, Zarząd Krajowy, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński" - podała Partia Republikańska w niedzielnym komunikacie.

Kongres Założycielski Partii Republikańskiej. Adam Bielan prezesem partii

Podczas niedzielnego kongresu europoseł PiS Adam Bielan został jednomyślnie wybrany prezesem Partii Republikańskiej, a funkcję przewodniczącego Rady Krajowej objął Karol Rabenda. W składzie Zarządu Krajowego znalazło się również troje wiceprezesów: Magdalena Błeńska, Michał Cieślak i Arkadiusz Urban. Wybrano również sekretarza generalnego Marcela Klinowskiego.

- Jestem przekonany, że nasz entuzjazm i propozycje programowe pozwolą naszej formacji dotrzeć do nowych środowisk i elektoratu oraz zapewnią naszemu obozowi trzecią kadencję - powiedział Adam Bielan, cytowany w komunikacie.

Spór w Porozumieniu. Gowin kontra Bielan

W Porozumieniu doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Adam Bielan w lutym poinformował o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku z informacją o uchwale sądu koleżeńskiego Porozumienia ws. wygaszenia kadencji prezesa tego ugrupowania - Jarosława Gowina - i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej, którym był Bielan, jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz. Został też zawieszony i wykluczony z partii.

W kwietniu Sąd Okręgowy w Warszawie przesłał działaczom Porozumienia uzasadnienie do marcowej decyzji o zwrocie wniosku Adama Bielana. Zdaniem sądu, choć kadencja Gowina upłynęła, to jego mandat nie wygasł i stanie się to dopiero wtedy, gdy zostaną zorganizowane nowe partyjne wybory. Adam Bielan złożył w tej sprawie odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Pod koniec sierpnia poinformował, że wygrał z Gowinem, a sąd uchylił zaskarżone przez polityka zarządzenie ws. sporu o przywództwo w Porozumieniu. Sprawa wróci teraz do I instancji. - Ta decyzja jest ważna nie tylko dla nas, lecz także dla całego systemu politycznego w Polsce - mówił wówczas Adam Bielan.

- Dzisiaj odebrałem pismo z sądu, które stwierdza, że wygraliśmy w apelacji z Jarosławem Gowinem. Sąd Apelacyjny na posiedzeniu niejawnym, które odbyło się 13 sierpnia, uchylił zaskarżone przez nas zarządzenie, więc sprawa wraca do I instancji. Cieszę się, że sąd podzielił nasze argumenty - poinformował Bielan w rozmowie z Polską Agencją Prasową.