Jeśli wybory to parlamentu odbywałyby się w niedzielę, to PiS mogłoby liczyć na poparcie 40,2 proc. wyborców, co przekłada się na 230 mandatów - podaje "Do Rzeczy". W majowym badaniu tej samej pracowni wynik partii rządzącej był niższy o 1,8 pkt. proc.

Na drugim miejscu z wynikiem 24,1 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska), która w porównaniu do maja poprawiła swój wynik o 9,5 proc.

"Ostatnie miejsce na podium należy do Ruchu Szymona Hołowni Polska 2050, na którego chęć oddania głosu deklaruje 10,9 proc. respondentów. To spadek o aż 11,3 pkt. proc." - czytamy.

Na granicy progu wyborczego uplasowała się Lewica - 9 proc. i Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy) - 8,8 proc. Poza Sejmem z wynikiem - 3,9 proc. znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 września 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1016 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.

"Tak dobrych sondaży Zjednoczona Prawica nie miała od października zeszłego roku, kiedy wpadła w kryzys, który - jak się później okazało - przekształcił się w trwały i bardzo wyraźny spadek poparcia. Obóz władzy przez ostatnie miesiące cieszył się poparciem porównywalnym z tym, które miał przed przejęciem władzy w 2015 roku. Kiedy w połowie sierpnia analizowaliśmy na Gazeta.pl lipcowo-sierpniowe sondaże, średnie poparcie "dobrej zmiany" z 24 badań wynosiło 32,68 proc." - pisał w piątek Łukasz Rogojsz w swojej analizie "Budzi się wielka polityka. Wyraźny wzrost PiS-u, "szklany sufit" Tuska i nawrót kryzysu Polski 2050".

Od chwili tamtej analizy przeprowadzonych zostało dziesięć kolejnych sondaży, w których Zjednoczona Prawica otrzymuje średnie poparcie na poziomie 34,79 proc. To wzrost o średnio ponad 2 pkt proc. na przestrzeni raptem trzech tygodni.

Niezależnie od tego, czy skok poparcia dla Zjednoczonej Prawicy jest bezpośrednio związany z kryzysem na wschodniej granicy, lepsze notowania rządzących są faktem. Na dziesięć badań, przeprowadzonych od połowy sierpnia, obóz "dobrej zmiany" tylko dwukrotnie uzyskał wynik poniżej 34 proc.

