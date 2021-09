Czy polityka PiS może doprowadzić do polexitu? Wielu Polaków uważa, że tak [SONDAŻ]

Kantar przeprowadził sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym zapytał respondentów o to, czy ich zdaniem polityka partii rządzącej może doprowadzić do polexitu. Badanie zostało przeprowadzone w związku ze słowami polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy w ostatnim czasie kilkukrotnie krytykowali Unię Europejską. Mowa m.in. o pośle Marku Suskim, który podczas uroczystości z okazji 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, nazwał UE "brukselskim okupantem". Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu mówił z kolei, że "Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli", a także, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań".

Głośno było także o słowach byłego senatora PiS, obecnie sędziego Trybunału Stanu, Piotra Łukasza Andrzejewskiego. Odnosząc się do wstrzymania analizy KPO przez Komisję Europejską, sędzia stwierdził, że "organa Unii, [...] realizując opinie Komisji Europejskiej i komisarzy, [...] nie liczą się ani z polskim systemem prawa, ani z polską konstytucją".

Sondaż. Czy polityka PiS doprowadzi do wyjścia Polski z Unii Europejskiej?

"Czy Pana(i) zdaniem polityka rządu PiS może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej?" - pytał Kantar respondentów. 23 proc. Polaków wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", z kolei 20 proc. odpowiedziało "raczej tak". Łącznie 43 proc. badanych uważa więc, że polityka rządu może skończyć się polexitem.

Odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło 14 proc. respondentów, a "raczej nie" - 27 proc. W sumie 41 proc. badanych jest zdania, że polityka Prawa i Sprawiedliwości nie doprowadzi do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Odpowiedzi na postawione pytanie nie potrafiło udzielić 20 proc. ankietowanych.

Podczas poprzedniego badania, które zostało przeprowadzone w czerwcu, 44 proc. respondentów uważało, że polexit w wyniku polityki PiS jest możliwy, a 43 proc. wyraziło zdanie przeciwne.

Sondaż został zrealizowany przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN 24 w dniach od 9 do 11 września 2021 roku. Badanie przeprowadzono metodą telefoniczną. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1002 osób powyżej 18. roku życia.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wziął udział w XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas swojego wystąpienia w środę 8 września polityk stwierdził, że "powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia". - Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli - stwierdził.

- Jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań - mówił, odnosząc się prawdopodobnie do zapowiadanych kar finansowych za niestosowanie się do wyroku TSUE w kwestii zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój - dodał. Jego słowa doprowadziły do dyskusji o możliwym polexicie.

Wicemarszałek wytłumaczył się później ze swoich słów na Twitterze. "Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Dziś trwa walka o to, czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw, czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję. Wierzę, że obecny marazm i kryzys UE uda się przełamać" - napisał.

Słowa wicemarszałka Sejmu skomentował m.in. rzecznik rządu Piotr Müller, który w programie "Tłit" Wirtualnej Polski stwierdził, że "nie będzie żadnego wychodzenia Polski z Unii Europejskiej".

- Jesteśmy za tym, żeby Polska była członkiem UE, ale jednocześnie, żeby odgrywała podmiotową rolę - dodał rzecznik. - To nie jest tak, jak za czasów premiera Donalda Tuska, że jesteśmy w Unii, będziemy robić wszystko, co nam mówią, czasami nawet narzucają niekorzystne rozwiązania legislacyjne i że będziemy to akceptować. Nie. My też mamy swoje prawa w ramach Unii Europejskiej, w ramach procesu legislacyjnego i powinniśmy z nich korzystać - mówił.

