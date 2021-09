Angela Merkel w Warszawie o sporze Polski z UE: Istnieją możliwości poczynienia postępów

- Kiedy pani kanclerz zostawała po raz pierwszy kanclerzem, to bardzo mocno zaznaczyła, że Polska powinna być bardzo wysoko na agendzie, a dobre stosunki polsko-niemieckie to niemiecka racja stanu i cieszę się, że te relacje polsko-niemieckie są rzeczywiście bardzo silne, że mamy razem wiele interesów, nie tylko w UE - zaczął swoje wystąpienie polski premier na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że spotkanie z kanclerz Angelą Merkel było elementem podsumowania jej działalności w ciągu 16 lat sprawowania urzędu. Jak podkreślił, głównym tematem rozmów były kwestie europejskie.

- Chcemy by Unia Europejska była globalnym, bardzo silnym partnerem różnych regionalnych sił i instytucji międzynarodowych, na czele z Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi - powiedział premier. - Żeby tak się stało, to UE musi być silna gospodarczo. Musi także wzmacniać się na polu zdolności do odstraszania potencjalnych agresorów i budowy naszej siły odstraszania w zakresie obronności - dodał.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że Polska i Niemcy padły ofiarą cyberprzestępców. - To pokazuje, jak ważna jest współpraca polityczna i instytucjonalna - podkreślił.

Tematem rozmów Nord Stream 2, imigracja i polityka klimatyczna

Jak zaznaczył szef rządu, znaczna część rozmów została poświęcona imigracji i sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. - Mamy tutaj wsparcie Komisji Europejskiej oraz rządu niemieckiego, żeby bronić naszych granic przed nielegalną imigracją, przed ruchami, które nie zależą od nas. Zbliżyliśmy nasze stanowiska w tym zakresie - przekazał.

Mateusz Morawiecki przyznał, że tematem rozmów był również gazociąg Nord Stream 2 (przeciwko uruchomieniu którego Polska ostro protestuje) i polityka klimatyczna. - To temat związany z bezpieczeństwem regionu, bezpieczeństwem tranzytu gazu i potencjalnych rozwiązań, które się z tym wiążą, również w związku ze zmianą stanowiska w tej sprawie przez Stany Zjednoczone - tłumaczył Morawiecki.

Premier zaznaczył, że należy bronić przemysłu europejskiego. - Przemysł ten musi być rozsadnikiem innowacji i nowoczesnych technologii, które napędzają gospodarkę - dodał. - Jestem zwolennikiem przeznaczenia środków z budżetu UE na wszystko, co wiąże się z najnowszymi technologiami, gdzie Polacy mają rozbudowane swoje kompetencje - mówił dalej.

Na koniec wystąpienia szef polskiego rządu dodał, że mimo różnic, które występowały czasem w rozmowach z Niemcami, najważniejsze jest to, że "potrafimy akcentować, co nas łączy".

Merkel o atakach hybrydowych

Z kolei Angela Merkel przypomniała, że to jej ostatnia oficjalna wizyta w Polsce. Merkel zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji przy granicy z Białorusią.

- Widzimy ataki hybrydowe na wschodniej granicy, środki nacisku w postaci ucisków. To dotyczy Litwy, Polski. Musimy pomagać w sposób humanitarny, ale jednocześnie musimy chronić zewnętrzne granice Unii Europejskiej, tak samo jak robiliśmy to w Grecji tworząc Frontex - powiedziała Merkel.

Niemiecka kanclerz stwierdziła, że stosunki bilateralne między Polską a Niemcami rozwijały się bardzo dobrze. Polityczka nawiązała też do zastrzeżeń UE ws. praworządności w naszym kraju.

- Angażuję się, aby rozwiązywać problemy za pomocą dialogu i myślę, że istnieją możliwości poczynienia postępów w tej sprawie - stwierdziła.

Merkel przyznała, że wypracowanie wspólnych celów klimatycznych, gospodarczych z Polską jest dla Niemiec bardzo ważne. - Rozmawialiśmy, gdzie widzimy naszą przyszłość. Polsko-niemieckie partnerstwo w dziedzinie gospodarki jest bardzo dobre. Powinniśmy to dalej pogłębiać - dodała.

Angela Merkel podczas swojej wizyty w Polsce złożyła wcześniej w sobotę kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Po godz. 12, tuż po złożeniu wieńca, została powitana przez premiera.

Następnie w Łazienkach Królewskich szef polskiego rządu odbył rozmowę z Angelą Merkel.

Informacja o wizycie szefowej niemieckiego rządu pojawiła się 3 września. Merkel miała spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Jednak kanclerz spotkała się jedynie premierem. Prezydent miał już bowiem plany na ten dzień.

Wizyta Angeli Merkel w Warszawie jest jedną z całej serii pożegnalnych spotkań. Po 16 latach sprawowania urzędu polityczka uznała, że przejdzie na emeryturę. 26 września Niemcy wybiorą nowy Bundestag, do którego Merkel nie będzie już kandydować.