Europoseł Czarnecki przestanie angażować się w politykę. Krajową. Jest jeden warunek - musi wygrać

Ryszard Czarnecki udzielił wywiadu portalowi sportowefakty.wp.pl. Europoseł PiS i wiceprezes PZPS ds. międzynarodowych mówi o swoim - na razie nieoficjalnym, choć niemal przesądzonym - starcie w wyborach na szefa związku.

- O ostatecznych decyzjach wszyscy, czy prawie wszyscy, kandydaci poinformują zapewne dopiero w dniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPS. Ja podjęcia tej decyzji jestem na pewno bliższy niż jeszcze parę tygodni temu. Istotnym argumentem "za" jest fakt, że duża część środowiska siatkarskiego, przedstawiciele szeregu wojewódzkich związków oraz klubów, zarówno profesjonalnych, ale też młodzieżowych, gorąco mnie do tego namawiają - mówi. Dalej wyjaśnia, kto go namawia do startu. - Proponują mi to ludzie, którzy od lat są w siatkówce, dysponują wielkim doświadczeniem, stanowią spory potencjał, mają szereg ważnych koncepcji i pomysłów, jak zdynamizować naszą dyscyplinę. Od dłuższego czasu ze strony znaczącej części polskiej rodziny siatkarskiej słyszę namowy, żebym kandydował - podkreśla.

Ryszard Czarnecki: Mówię to po raz pierwszy publicznie

Dziennikarz portalu zapytał Czarneckiego, czy w przypadku wybrania go na stanowisko zrezygnuje z polityki. - Zapowiedziałem już moim zwolennikom, że w razie wyboru przestanę angażować się w politykę krajową - dziś mówię to po raz pierwszy publicznie. Oczywiście nie będę udawał, że nie wywodzę się ze świata polityki, ale na pewno nie będę wprowadzał polityki do Związku. Skądinąd niedawno nie tyle europoseł, co poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej Paweł Papke, był prezesem PZPS. Zawsze moje polityczne kontakty będę starał się wykorzystać dla dobra polskiej siatkówki - powiedział.

Ryszard Czarnecki jest obecnie wiceprezesem PZPS. Eurodeputowany w wyścigu po fotel prezesa ma sześciu konkurentów.

