Politycy PiS uderzają w UE. Rzepliński: Terlecki bredzi. Byłem zażenowany

Prof. Andrzej Rzepliński w "Kropce nad i" komentował ostatnie słowa polityków PiS na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. W trakcie programu TVN24 odtworzono wystąpienie Marka Suskiego w Radomiu. Poseł mówił tam o "brukselskim okupancie".

- No tak, to musimy zrobić Powstanie Warszawskie przeciwko okupantom - powiedział Rzepliński.

Andrzej Rzepliński komentuje słowa Terleckiego: Byłem zażenowany

- Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia - mówił w środę w Karpaczu Ryszard Terlecki. Jak przekonywał, "Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli". Dalej Terlecki tłumaczył: "My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój".

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego skomentował słowa Ryszarda Terleckiego, które padły na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Stwierdził, że "wicemarszałek bredził". - Przy okazji porządnie skłamał mówiąc o tym, że Brytyjczycy, raczej Anglicy, bo nie wszyscy głosowali za wyjściem, mieli dość dyktatu biurokracji brukselskiej. Byłem zażenowany tym, że profesor może takie głupstwa mówić - powiedział. - Wielka Brytania była jednym z wiodących elementów całego tego pomysłu na wspólną Europę po strasznej wojnie i szukaniu takich instytucji, których pociągi nie będą woziły przez Europę czołgów, tylko węgiel i stal, żeby budować - dodał. Rzepliński podkreślał, że jest "potrzebne wspólne prawo, bo zawsze w gospodarce pojawiają się jakieś konflikty, ktoś musi je rozstrzygnąć".

Dzień po wystąpieniu w Karpaczu wicemarszałek Sejmu napisał na Twitterze: "Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Dziś trwa walka o to czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję. Wierzę, że obecny marazm i kryzys UE uda się przełamać".

Głośno też zrobiło się wokół słów Piotra Łukasza Andrzejewskiego, sędziego Trybunału Stanu i byłego senatora PiS. Odnosząc się do wstrzymania analizy KPO przez Komisję Europejską, sędzia stwierdził, że "organa Unii (...) realizując opinie Komisji Europejskiej i komisarzy (...) nie liczą się ani z polskim systemem prawa, ani z polską konstytucją". - A jeżeli nam wstrzymają to, co nam się należy, to my wstrzymamy też w takim zakresie naszą składkę. Przecież my utrzymujemy Unię i tę ogromną ilość darmozjadów z ogromnymi funduszami urzędniczymi rozbudowany bez wyraźnej potrzeby w samej strukturze tej organizacji międzynarodowej - powiedział.

- Tak może mówić żebrak. Nie wiem, dlaczego Andrzejewski degraduje się do roli żebraka, a pewnie uważa się za dumnego Polaka - ocenił te słowa Rzepliński. - Możemy [przestać płacić składki - red.], ale to zostanie zaskarżone i zostaną użyte inne mechanizmy, zabezpieczające Unię przed takimi, którzy brykają w taki sposób i chcą rozbić UE od środka - mówił.