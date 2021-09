Karpacz. Pracownicy ochrony zdrowia rozmawiali z Niedzielskim. Ma dojść do spotkania z premierem

"Komunikat po spotkaniu z Ministrem Zdrowia w Karpaczu: Nie otrzymaliśmy żadnych KONKRETNYCH propozycji rozwiązań w sprawie postulatów Komitetu protestacyjno-strajkowego" - poinformowali na Twitterze przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia. Komitet postuluje m.in. o szybszy wzrost nakładów na sektor zdrowotny (do 8 proc. PKB), a także o zwiększenie wynagrodzeń i liczby pracowników w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Pracownicy ochrony zdrowia spotkali się z Niedzielskim. "Żadne konkretne propozycje nie padły"

"Domagaliśmy się zorganizowania jutro [w piątek - red.] w Warszawie spotkania wszystkich przedstawicieli Komitetu z Premierem Morawieckim i Ministrem Niedzielskim. Nasza obecność w tym spotkaniu uwarunkowana jest obecnością Premiera. Protest 11.09.2021 jest aktualny. Zachęcamy do licznego udziału Wszystkich Pracowników Ochrony Zdrowia i Pacjentów" - dodano w komunikacie. Przypomnijmy, że manifestacja ma odbyć się w Warszawie.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok przekazała, że w trakcie spotkania Niedzielski zadeklarował, że w piątkowych rozmowach ma już uczestniczyć premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei Prezeska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas podkreśliła po spotkaniu z Niedzielskim, że "to, co wydarzy się dalej, będzie zależało głównie od drugiej strony". - Położyliśmy nacisk na kryzys kadr medycznych. To dla nas priorytet, by dokonać szybkiego oglądu i znaleźć środki na to, żeby medycy pozostawali w zawodzie i nie uciekali do prywatnej służby zdrowia. To jest najważniejsze - jest nas za mało w systemie publicznej ochrony zdrowia - powiedziała Małas.

Protest ochrony zdrowia w praktyce. "Czas oczekiwania kilka godzin"

Z kolei resort zdrowia podziękował medykom za spotkanie i zapowiedział dalsze rozmowy.

"W imieniu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dziękujemy przedstawicielom Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Zgodnie z rozmową czekamy na przedłożenie postulatów. Jutro kontynuacja rozmów" - czytamy na profilu resortu zdrowia na Twitterze.

Ministerstwo Zdrowia: Do 22 czekamy na skonkretyzowane postulaty

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że szef resortu Adam Niedzielski poinformował premiera o przebiegu rozmów z komitetem protestacyjnym. Dodał, że przedstawione przez medyków postulaty są zbyt ogólnikowe, żeby o nich dyskutować.

- Dlatego dziś do 22:00 czekamy, aby komitet protestacyjny przesłał drogą elektroniczną skonkretyzowane postulaty, na bazie których będziemy mogli jutro prowadzić dalsze rozmowy - powiedział Andrusiewicz.

Niedzielski: 1,2 mld zł więcej na świadczenia medyczne

- Minister Adam Niedzielski poprosił przedstawicieli komitetu protestacyjnego o uszczegółowienie tych propozycji - tak, byśmy jeszcze dzisiaj w nocy mogli przeanalizować je pod kątem finansowym i jutro ponownie siąść do stołu rozmów, rozmawiając już o konkretnych propozycjach - wskazał rzecznik resortu.

Andrusiewicz zaznaczył, że ministerstwo zdrowia musi dysponować szacunkami kosztów wprowadzonych zmian. - Przy postulatach na dużym poziomie ogólności tych kosztów oszacować nie możemy - dodał.