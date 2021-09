Janusz Kowalski wpis na Twitterze zamieścił tuż po szeroko komentowanej wypowiedzi Ryszarda Terleckiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy. - Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia - mówił wicemarszałek Sejmu. - Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli - podkreślał.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolesław Piecha: Nie wydaje mi się, żeby system ochrony zdrowia się rozwalił

KE odpowiada Kowalskiemu: Tendencja jest dokładnie odwrotna

Poseł Solidarnej Polski wymienił na Twitterze rzekome wady członkostw Polski w Unii Europejskiej. "1. Polska traci finansowo na członkostwie w UE (vide koszty polityki klimatycznej). 2. Niemcy, których partnerem nr 1 jest Rosja, rządzą w UE (vide Nord Stream). 3. KE łamie unijne traktaty (vide ataki na PL)" - napisał. "Czas na rzetelną ocenę czy ścieżka brytyjska nie jest dla PL lepsza" - dodał.

Polityk lewicy: Kto chce startować przeciw Czarzastemu, jest zawieszany

Jego wpis spotkał się z reakcją warszawskiego biura Komisji Europejskiej. "Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że Polska traci finansowo na członkostwie w UE? Zestawienie transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE wskazuje na tendencję dokładnie odwrotną. Tutaj link do wszystkich transferów" - czytamy na Twitterze.

Komisja we wpisie odsyła do strony Ministerstwa Finansów, gdzie znajdują się zestawienia transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE. Można tam znaleźć dokładne kwoty, które Polska otrzymała w ramach unijnych transferów. Z zestawienia za 2020 rok wynika, że ogółem wyniosły one blisko 19 mld euro (dokładnie 18 990 577 832). Składka członkowska wyniosła 5 832 358 768 euro. Saldo w ubiegłym roku wyniosło więc 13 157 260 783 euro na plusie.

Brytyjczycy planują zawracać łodzie z migrantami. Francuzi zarzucają im szantaż