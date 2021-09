Ryszard Terlecki tłumaczy się ze słów o polexicie. "Szopka wymyślona przez PO i TVN 24"

- Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia - powiedział w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu Ryszard Terlecki. - Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli - stwierdził szef Klubu Parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu.

- My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój - dodał Terlecki, którego wypowiedź można było usłyszeć w "Faktach" TVN.

Słowa Ryszarda Terleckiego wywołały falę komentarzy o możliwym polexicie. Polityk postanowił sprostować swoją wypowiedź:

"Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Dziś trwa walka o to czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję. Wierzę, że obecny marazm i kryzys UE uda się przełamać" - napisał na Twitterze.

Wicemarszałek Sejmu, który był gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy, powiedział także w środę, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań", mając zapewne na myśli, zapowiedź kar finansowych, których domaga się Bruksela.

Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na nasz kraj kar za lekceważenia i niewykonywanie orzeczeń unijnego sądu ws. sądownictwa, w tym m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej oraz przywrócenia do orzekania zawieszonych sędziów.

Z programu Forum Ekonomicznego w Karpaczu wynika, że w środę polityk uczestniczył w panelu pod nazwą "30 lat wolnych państw Europy Środkowej i budowania współpracy regionalnej".

Politycy reagują na słowa o polexicie. "Scenariusz pisany cyrylicą"

Do słów Terleckiego odniósł się w "Faktach po Faktach" europoseł PO Janusz Lewandowski. - Z wielką powagą traktuję te zdumiewające słowa, bo oto marszałek polskiego Sejmu wskazuje nam brexit jako wzór zachowania. Jestem ciekaw, gdzie marszałek chciałby wyprowadzić Polskę i samego siebie. Pewnie na Dzikie Pola, bo nie na dalekie wyspy tak jak Wielka Brytania, daleko od granicy z Rosją Putina - ocenił.

Rozważania wicemarszałka Sejmu o ewentualnym polexicie skomentował też szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

"Od 6 lat rządzący zohydzają Unię Europejską, prezydent mówi o wyimaginowanej wspólnocie, PiS wprowadza niezgodne z prawem zmiany w mediach, sądownictwie czy prokuraturze. Krok po kroku wyprowadzają Polskę z UE. Dziś potwierdza to R. Terlecki. I nagle zaskoczenie, że polexit?!" - napisał na Twitterze Budka.