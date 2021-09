Czarnek odkrył we wrześniu, że plany lekcji są przeładowane. Zapowiada zmiany w przyszłym roku szkolnym

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?

We wtorek 7 września w Karpaczu rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona szeroko rozumianej tematyce gospodarczej. W wydarzeniu bierze także udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak donosi "Super Express", szef resortu edukacji wypowiedział się na temat konieczności zmian w zakresie edukacji.

Minister Przemysław Czarnek: Musimy popracować nad odchudzeniem podstawy programowej

Jak pisaliśmy na portalu eDziecko, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego coraz więcej uczniów skarży się na swoje plany lekcji. Uczniowie wskazują, że w niektórych szkołach mają w ciągu tygodnia nawet ponad 40 godzin lekcyjnych, przez co czują się bardzo zmęczeni i nie mają czasu na życie prywatne czy rozwój osobisty.

Minister Przemysław Czarnek zgadza się, że dzieci spędzają zbyt dużo czasu w szkołach, co przekłada się na ich efektywność. - Bez wątpienia musimy popracować nad odchudzaniem podstawy programowej niektórych przedmiotów, po to, żeby plan lekcji nie zakładał więcej niż sześć-siedem godzin w szkole. Wydaje się, że dziewięć godzin w szkole powoduje, że na siódmej, ósmej, dziewiątej lekcji ta percepcja jest już na niskim poziomie. Uczeń jest zmęczony i edukacja staje się wtedy mało efektywna - mówił w Karpaczu. Minister zapewnił, że "na pewno we wszystkich obszarach" znajdą się takie elementy, które można okroić, by wzmocnić efektywność nauki.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu pod hasłem "Europa w poszukiwaniu przywództwa"

Tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego odbywa się pod hasłem "Europa w poszukiwaniu przywództwa". Ma ono związek z unijnym Funduszem Odbudowy. - Uznaliśmy, że sytuacja, w której Unia Europejska dysponować będzie największą w swojej historii sumą środków przeznaczonych na rozwój, skuteczne, efektywne, a przede wszystkim akceptowalne przez wszystkich przywództwo, to gwarancja sprawnego i dobrego wykorzystywania tych pieniędzy - powiedział przewodniczący rady programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. - Wydaje się też, że dzisiaj, w czasie kiedy Europa jest bardzo podzielona sporem cywilizacyjno-kulturowym, potrzeba takiego przywództwa, które jest w stanie pogodzić zwaśnione strony - dodał Berdychowski.

Jedna z głównych ścieżek programowych dotyczy przyjętego w lipcu przez Komisję Europejską paktu klimatycznego "Fit for 55", którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. Cześć tematów będzie poświęcona także przedstawionemu w maju przez Zjednoczoną Prawicę "Polskiemu Ładowi".

W sumie podczas trzydniowego forum w Karpaczu zaplanowano około 350 wydarzeń merytorycznych - głównie paneli dyskusyjnych i debat z udziałem ekspertów, polityków, przedstawicieli rządu i przedsiębiorców z kraju oraz zagranicy. Bierze w nich udział ponad 3500 osób. Organizatorem forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.