Donald Tusk odda przywództwo w EPP dopiero w kwietniu 2022 r. Zastąpi go niemiecki polityk

Zobacz wideo Siemoniak o powrocie Tuska do PO: Być może powinniśmy zmienić dla niego statut

Jak pisaliśmy, w lipcu Donald Tusk poinformował, że rezygnuje z przywództwa w Europejskiej Partii Ludowej (EPP). - To kwestia kilku miesięcy, poinformowałem moich partnerów z EPP o decyzji włączenia się w krajową politykę. Jesienią mamy zjazd EPP, moja kadencja się wtedy kończy i rozpocznę konsultacje ws. mojej zastępczyni lub zastępcy w Europie - informował wówczas. Jak jednak donosi "Rzeczpospolita", ostatecznie Tusk pozostanie na czele ugrupowania nieco dłużej.

REKLAMA

Donald Tusk szefem Europejskiej Partii Ludowej. Dostał 93 proc. głosów

Europejska Partia Ludowa. Tusk pozostanie przewodniczącym do kwietnia 2022 r.

Donald Tusk przewodniczy EPP od 2019 roku. Mimo że polityk mógłby połączyć szefowanie partią w Polsce i w Europie, statut ugrupowania tego bowiem nie zabrania, zapowiedział, że z funkcji szefa EPP zrezygnuje. Jak powiedział, chce się w pełni poświęcić polityce krajowej, a kadencję w EPP zakończy jesienią. Okazuje się jednak, że władze partii ogłosiły nową datę kongresu wyborczego - odbędzie się on w kwietniu przyszłego roku.

Manfred Weber reaguje na słowa Jarosława Kaczyńskiego. "Czego się pan boi?"

Kto zastąpi Tuska w EPP? Jednym z kandydatów może być szef frakcji partii w PE

"Rzeczpospolita" podaje, że pierwotnie Tusk miał zamiar pozostać na czele partii do końca kadencji, czyli do grudnia 2022 roku, jednak dano mu do zrozumienia, że lepiej zakończyć to wcześniej. Według dziennika pierwszym kandydatem na przejęcie szefostwa jest bawarski chadek Manfred Weber, który od 2014 roku jest szefem frakcji EPP w Parlamencie Europejskim. Zdaniem Niemca na stanowisku szefa frakcji i szefa partii powinna stać ta sama osoba.

- Byłoby wielkim zaszczytem i przywilejem zastąpienie Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego [...], aby nadal budować bardziej zjednoczoną i odnoszącą sukcesy partię przed kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 r. - powiedział Weber, cytowany przez "Rzeczpospolitą".