W czwartek o godzinie 11 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba zajmie się między innymi nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji ("lex TVN"), która wprowadza zmiany w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom medialnym.

"Lex TVN" w Senacie. Duda gotów zawetować

Projekt zakłada, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza niego. W poniedziałek połączone komisje: kultury i środków przekazu, praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawcza wniosły o odrzucenie nowelizacji w całości.

Podczas sierpniowego głosowania w Sejmie nad projektem "lex TVN" marszałkini Elżbieta Witek ogłosiła reasumpcję. Wcześniej w głosowaniu, które odraczało głosowanie, wygrała opozycja. W ostatnich dniach przedstawiciele kancelarii Andrzeja Dudy parokrotnie sugerowali, że jeśli Sejm przyjmie ustawę, to prezydent ją zawetuje. - Mamy wyraźny komunikat, prezydent publicznie powiedział w wywiadzie, dlaczego nie zgadza się z tą propozycją, szef gabinetu też wyraźnie dał sygnał temu, że prezydent ustawy przygotowanej w tej formie nie zaakceptuje - powiedział w TVN 24 Andrzej Dera, minister w jego kancelarii. Wcześniej szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot także przekazał, że Duda jest gotowy zawetować "lex TVN" - podkreślił, że w jego imieniu "komunikował to stronie rządowej, inicjatorom projektu".

Inne prace Senatu

W porządku czwartkowych obrad jest też projekt uchwały Senatu upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center 11 września 2001 roku. Punkt ten ma być rozpatrzony jako pierwszy.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zakłada ona zakłada wzrost o 40 procent wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 procent oraz wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych. Izba zajmie się też nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jej celem jest przyspieszenie osiągnięcia poziomu 6 procent PKB na ochronę zdrowia w 2023 roku oraz określenie ścieżki dalszego wzrostu do 7 procent PKB w 2027 roku. Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 procent PKB do 2024 roku i w kolejnych latach. W nowelizacji są też przepisy dotyczące naruszenia nietykalności personelu punktów szczepień przeciw COVID-19.