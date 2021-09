Najnowszy sondaż. Kto wygrałby wybory? PiS znów "rośnie", Porozumienie nie ma nawet 0,5 proc.

Zjednoczona Prawica wciąż jest bardzo silnym liderem. Jak przedstawiałyby się zatem wyniki wyborów, gdyby miały one odbyć się w niedzielę? Przedstawiamy wyniki sondażu.

Sondaż. Zjednoczona Prawica z największą szansą na wygraną

Jak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Wydarzeń" Polsatu, jeśli wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę, to Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na poparcie na poziomie 36,5 proc. Oznacza to wzrost o 1 punkt procentowy po zestawieniu wyniku z ostatnim sondażem.

Koalicja Obywatelska uzyskałaby 23 proc. poparcia wśród głosujących obywateli, co oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego względem sondażu przeprowadzonego przez IBRiS w ubiegłym miesiącu. Na Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni zagłosowałoby 11,3 proc. ankietowanych. Z kolei na Lewicę 8,5 proc, a na Konfederację 7,6 proc.

Szansy na to, by dostać się do Sejmu, nie mieliby politycy, którzy startują z list PSL-Koalicja Polska, gdyż ich wynik to tylko 2,9 proc. Jak podaje Polsat News, to ugrupowanie polityczne zanotowało największy spadek poparciu. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w sierpniu, wówczas poparcie deklarowało 4,2 proc. wyborców. Najniższe poparcie uzyskało Porozumienie Jarosława Gowina - 0,3 proc. Z kolei 10 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby głos w wyborach.

Sondaż. Liczba Polaków, którzy wzięliby udział w wyborach wzrosła.

W przypadku, w którym głosowanie odbyło się w tę niedzielę, do urn poszłoby 58,6 proc. pytanych. To o 4,1 proc więcej niż w sondażu przeprowadzonym w ubiegłym miesiącu - wynika z sondażu IBRiS.

W wyborach nie zagłosowałoby 39,1 proc. pytanych. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 2,3 proc. respondentów, co stanowi znaczący spadek wobec 8,6 proc. takich odpowiedzi w sierpniowym sondażu.

Jak podaje "Do Rzeczy", w środę CBOS opublikował ranking zaufania do polityków. Największym zaufaniem cieszy się Andrzej Duda oraz Mateusz Morawiecki. Trzecie miejsce zajmuje Szymon Hołownia. Najbardziej nieufni Polacy są wobec Jarosława Kaczyńskiego, Pawła Kukiza i Donalda Tuska.

Badania przeprowadzono w dniu 7.09.2021 na próbie 1100 osób.