Pełnomocniczka Nowaka niewpuszczona na przesłuchanie. "Prokurator jakby się mnie przestraszył"

Mecenas Joanna Broniszewska, obrończyni Sławomira Nowaka, pojawiła się w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie we wtorek rano. Na prokuratora oczekiwał tam również wezwany na przesłuchanie były minister sportu. Oboje byli wpisani do prowadzonej przez ochronę listy gości.

Prokuratura nie zezwoliła, by w przesłuchaniu uczestniczyła pełnomocniczka Sławomira Nowaka

- Ochrona, przy mnie, przekazała przez telefon prokuratorowi, że jest już świadek i mecenas, który chce wziąć udział w czynności. Wpuszczono tylko świadka. Ku mojemu zdumieniu prokuratorzy przestali odbierać telefony, tak prowadzący śledztwo, jak jego bezpośredni przełożony. Prokurator podjął za to decyzję o zignorowaniu mojej obecności. W swojej praktyce pierwszy raz spotkałam się z takim postępowaniem prokuratora. Jakby się mnie przestraszył - powiedziała Broniszewska w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego obrońcę lub pełnomocnika, gdy są już w sprawie ustanowieni, "należy na żądanie dopuścić do udziału w innych czynnościach śledztwa". Prokurator może co prawda udział obrońcy we wspomnianych czynnościach (z uwagi na "ważny interes śledztwa"), jednak taka odmowa powinna przyjąć formę prokuratorskiego postanowienia. A to - jak podaje tvn24.pl - nie zostało w tym konkretnym przypadku wydane przez prok. Jana Drelewskiego.

Prokuratura: Wiedzę o terminie przesłuchania świadka posiadali jedynie świadek oraz prokurator

O wyjaśnienie tej sytuacji portal zwrócił się do rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Informuję, że wiedzę o terminie przesłuchania świadka posiadał jedynie świadek oraz prokurator prowadzący czynności. Do obrońcy nie było kierowane zawiadomienie [o czynności przesłuchania - red.] albowiem przed wyznaczeniem terminu nie składano wniosku o dopuszczenie do zaplanowanej czynności. Wniosek, który obrońca złożył w dniu czynności, prokurator otrzymał już po przeprowadzeniu przesłuchania - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Co istotne, przepisy nie precyzują, z jakim wyprzedzeniem wniosek obrońcy powinien trafić do prokuratury, nie mówią też nic o jego formie. - Nie mam obowiązku także wyjaśniać, skąd wiedziałam o przesłuchaniu - podkreśla mec. Broniszewska.

To nie pierwszy raz, gdy śledczy w głośnych sprawach nie dopuszczają obrońców do czynności dowodowych. Dziennikarze tvn24.pl przypomnieli, że podobna praktyka miała miejsce w przypadku śledztwa dotyczącego wypadku byłej premier Beaty Szydło. Śledczy nie pozwolili też, by w trakcie przesłuchania obecny był obrońca Cezarego Kucharskiego - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez menedżera piłkarskiego złożył w październiku 2020 r. pełnomocnik Roberta Lewandowskiego, kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski i zawodnika Bayernu Monachium.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, w sprawie podejrzenia o zorganizowanie grupy przestępczej, prania brudnych pieniędzy, żądania korzyści majątkowych przez Sławomira Nowaka zarzuty usłyszało już 15 osób. CBA zatrzymało byłego polityka w lipcu 2020 r.

Sam Nowak usłyszał 17 zarzutów. Według śledczych w czasie, gdy pełnił funkcję szefa Ukrawtodoru w latach 2016-2019, miał m.in. dopuścić się korupcji i przyjmować dobra majątkowe w zamian za wpływanie na przebieg postępowań przetargowych dotyczących remontów i budowy dróg na Ukrainie. Ukrawtodor jest ukraińskim odpowiednikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Były minister transportu miał najpierw założyć, a następnie kierować grupą przestępczą. "Grupa składała się z sześciu osób. Kierował nią Sławomir N." - informowała prokuratura. "Zabezpieczono majątek o wartości czterech mln zł. Były to m.in. nieruchomości, dzieła sztuki, luksusowy samochód marki Range Rover" - dodano.

W kwietniu 2021 r. Nowak opuścił areszt. Natomiast w sierpniu 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, że podejrzany pozostanie na wolności i odzyska milion złotych, które wpłacono w ramach poręczenia majątkowego. Decyzja jest ostateczna, prokuraturze nie przysługuje od niej odwołanie.

Nowak nie przyznał się do zarzucanych mu czynów - mówił to zarówno w chwili zatrzymania, jak i podczas późniejszych przesłuchań. Sławomir Nowak w latach 2011-2013 sprawował funkcję ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska.