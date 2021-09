Terlecki o Kaczyńskim: Zostaje w rządzie. Maile Dworczyka? "Wypadek przy pracy"

Ryszard Terlecki przyznał, że Jarosław Kaczyński planuje rezygnację z obecności w rządzie na stanowisku wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, ale nie w ciągu najbliższych miesięcy. - W jakiejś odleglejszej perspektywie, nie w ciągu najbliższych miesięcy chce się zająć partią. Mamy dwa lata do wyborów, trzeba będzie tu dużo wysiłku włożyć - poinformował wicemarszałek Sejmu.

Szef klubu PiS podkreślił, że Kaczyński musi zakończyć kilka spraw m.in. ustawę o obronie narodowej.

Republikanie od Bielana w rządzie?

Szef Klubu PiS powiedział, że trwają także dyskusje nad obecnością w rządzie partii Adama Bielana. Ryszard Terlecki zaznaczył, iż możliwa umowa koalicyjna z Republikanami może być podpisana nawet po zapowiedzianych zmianach w rządzie.

Według wicemarszałka trwają również rozmowy nad przywróceniem Ministerstwa Sportu, które podczas ostatniej rekonstrukcji połączono z resortem kultury i dziedzictwa narodowego. - Wobec różnych spraw, które są przed nami, jak na przykład Igrzyska Europejskie, to połączenie z kulturą nie do końca się sprawdziło - powiedział Terlecki.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Terlecki: Bardzo niedobrze stało się z tymi mailami

Dziennikarze zapytali też przedstawiciela partii rządzącej o przyszłość w rządzie szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka w związku z aferą z włamaniem na jego skrzynkę mailową. Terlecki stwierdził, że "nie ma powodu do niepokoju". - Rzeczywiście stało się bardzo niedobrze z tymi mailami, ale to wypadek przy pracy i jakoś z tym musimy żyć – podaje Onet za PAP.

Do sprawy w rozmowie z Radiem Zet odniósł się też w środę sam zainteresowany. - Nie mam problemów ze spaniem - powiedział. Zaznaczył, że nie zajmuje się plotkami i podkreślił swój zapał do pracy. - Podobnie jak inni członkowie rządu, jestem gotowy do pracy na każdym odcinku, na którym kierownictwo uzna, że akurat powinniśmy działać - dodał.