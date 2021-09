"Lex TVN". Czy Andrzej Duda poprze ustawę? Andrzej Dera: Mamy wyraźny komunikat

W poniedziałek po południu senackie komisje: kultury i środków przekazu, praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawcza opowiedziały się za odrzuceniem w całości ustawy "lex TVN". Stanowisko to poparło 23 senatorów, przeciw było 11.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda: Będę stał na straży wolności słowa

Andrzej Dera: Prezydent publicznie powiedział, dlaczego nie zgadza się z tą propozycją

Andrzej Dera w programie "Rozmowa Piaseckiego" odpowiadał na pytanie, czy Andrzej Duda podpisze ustawę "lex TVN", która po akceptacji Sejmu trafiła do Senatu.

Dera przekazał, że prezydent jest gotów zawetować ustawę w obecnym kształcie. - Mamy wyraźny komunikat, prezydent publicznie powiedział w wywiadzie, dlaczego nie zgadza się z tą propozycją, szef gabinetu [Paweł Szrot - red.] też wyraźnie dał sygnał temu, że prezydent ustawy przygotowanej w tej formie nie zaakceptuje - podkreślił Dera.

A na pytanie, jak na taką decyzję zareaguje rząd, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta odpowiedział: - Proszę o to pytać rządzących, bo to jest po ich stronie w temacie, jak zareagują na zapowiedź pana prezydenta.

I podkreślił, że "prezydent powiedział, że w tym kształcie [ustawa - red.] jest nie do zaakceptowania i publicznie też podał dlaczego".

Ziobro do dziennikarki TVN: "Odpowiem, kiedy spotkamy się w prokuraturze"

Paweł Szrot: Prezydent zapowiedział weto, jeżeli nie będzie poprawek do ustawy

Podobnie w tej sprawie wypowiedział się w poniedziałek na antenie Radia ZET Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. - Prezydent Andrzej Duda publicznie wyrażał obiekcje [ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej lex TVN - red.]. Mówił o kwestiach dotyczących wolności gospodarczej, wolności słowa, czy o relacjach z naszymi partnerami zagranicznymi. Prezydent mówił wprost, a ja w jego imieniu komunikowałem to stronie rządowej, inicjatorom projektu, że w tym kształcie jest gotowy zawetować tę ustawę - powiedział Paweł Szrot. I dodał, że "jeżeli nie będzie poprawek do ustawy i wróci ona do Sejmu w takim samym kształcie, to prezydent zapowiedział weto".

Grupa posłów będzie mogła zapoznać się z aktami śledztwa ws. Banasia