O dostęp do akt postępowania wnioskowali posłowie sejmowej Komisji Regulaminowej, którzy mają głosować wniosek o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi. Śledczy zgodzili się na to, jednak postawili parlamentarzystom kilka warunków. Prokuratura Krajowa przekazała "Rzeczpospolitej", że akta zostaną przekazane tylko w zakresie w jakim odnoszą się do zarzutów sformułowanych wobec prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w tej sprawie zarzuty mają również syn i żona Banasia oraz były dyrektor krakowskiej Izby Skarbowej. Co więcej, zobowiązano każdego posła do zachowania tajemnicy. "Przed udostępnieniem materiałów, zapoznający się z nimi, zostaną pouczeni o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 241 i 266 kk" - podkreśliła PK.

Akta zostały przewiezione już do Warszawy z Białegostoku i czekają na posłów w budynku Prokuratury Krajowej. - Wysłałem informację do członków komisji, że od środy mogą te akta przeglądać. Na razie nie wiem, ilu posłów się zgłosi ani jak obszerny jest to materiał. Sam muszę się z nim zapoznać i zobaczyć, ile tego jest, i wtedy będę wiedział, ile mniej więcej czasu zajmie to posłom - powiedział "Rzeczpospolitej" poseł Kazimierz Smoliński, przewodniczący komisji. Jak dodał, z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że są to fragmenty akt. - My tylko mamy zdecydować, czy można uchylić immunitet, żeby sąd mógł sprawę osądzić - podkreślił parlamentarzysta.

Sprawa Mariana Banasia

W sierpniu prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałkini Sejmu Elżbiety Witek z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. O uchylenie immunitetu prezesowi NIK zawnioskowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Chce ona postawić Banasiowi kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych.

10 sierpnia posłowie Komisji Regulaminowej przegłosowali, że zażądają wglądu w akta postępowania w sprawie oświadczeń majątkowych Mariana Banasia.

