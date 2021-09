Jacek Sasin był śledzony na wakacjach? Służby zajęły się anonimowym "donosem"

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami Radia ZET minister aktywów państwowych Jacek Sasin miał paść ofiarą "anonimowego donosu". Do dziennikarzy oraz polityków trafiły maile, w których opisane zostały szczegółowe informacje dotyczące jego urlopu w Hiszpanii.

Jacek Sasin wybrał się na urlop. Służby zajęły się anonimowym donosem

Jacek Sasin na urlopie w Madrycie był od 17 do 20 sierpnia. Jeszcze w czasie jego wakacji do polityków oraz dziennikarzy rozesłane zostały pierwsze anonimowe wiadomości, w których znajdowały się takie dane jak: termin i numer lotu, którym minister wracał do Polski, nazwiska towarzyszących mu uczestników wycieczki czy film z portu lotniczego nagrany z ukrycia.

"Służby specjalne szukają autora maili dotyczących hiszpańskich wakacji wicepremiera Sasina. Maile trafiły m.in. do polityków i dziennikarzy. Wg informacji nieoficjalnych SOP [Służba Ochrony Państwa - red.] uznała, że informacje mogły zagrozić bezpieczeństwu wicepremiera" - ustalił reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski. Według jego rozmówców sprawa może być częścią wojny politycznej toczącej się w obozie władzy.

Jacek Sasin jednym z najgorzej ocenianych polityków w kraju

Jacek Sasin jest wicepremierem oraz ministrem aktywów państwowych w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. W jednym z ostatnich sondaży IBRiS Sasin został jednym z najgorzej ocenianych polityków w Polsce. Pozytywną notę jego pracy wystawiło zaledwie 24 proc. ankietowanych, z kolei 48 proc. miało krytyczne zdanie na ten temat.

W badaniu najgorzej oceniony został wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński (53 proc. krytycznie oceniło jego pracę, a 31 proc. pozytywnie). Na drugim miejscu znalazł się minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (49 proc. oceniło jego pracę negatywnie, 20 proc. pozytywnie). Trzecie miejsce w rankingu zajął minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (48 proc. ocen negatywnych oraz 29 proc. pozytywnych) - podała "Rzeczpospolita". Sondaż ten omówiliśmy w materiale:

