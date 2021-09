Piotra Müllera zapytano na konferencji prasowej między innymi o to, że w związku z aferą mailową przesłuchiwano premiera Mateusza Morawieckiego. - Nic mi nie wiadomo, żeby się toczyło postępowanie w takim zakresie, żeby pan premier był, jak rozumiem, wzywany na świadka - powiedział rzecznik rządu. - Jeżeli chodzi o informacje o wyciekającej korespondencji, to informowaliśmy o tym jakiś czas temu, że generalnie dotyczy to wielu polityków zarówno koalicji rządzącej jak i opozycji. Te wszystkie osoby zostały o tym poinformowane - dodał.

Jeden z dziennikarzy zapytał Müllera, czy w tym momencie możliwy byłby wyciek maili, który obserwowaliśmy w ubiegłych miesiącach. Tzw. afera mailowa wybuchła na początku czerwca.

Piotr Müller: Ataki cybernetyczny zdarzają się na całym świecie

- Ataki cybernetyczne zdarzają się na całym świecie i zawsze jest możliwość tego, że jakieś zabezpieczenia zostaną przełamane. W tej chwili wdrażane są dodatkowe procedury - wczoraj rozmawiałem o tym z ministrem Cieszyńskim [sekretarzem stanu KPRM ds. cyfryzacji - red.] - które mają ograniczać skalę i monitorować na bieżąco możliwości wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, które by to uniemożliwiały - powiedział rzecznik rządu. - Natomiast twierdzenie, że atak cybernetyczny, który byłby skuteczny, jest niemożliwy, byłoby za daleko idące. Żaden kraj na świecie w sposób odpowiedzialny nie może tego stwierdzić - dodał.

W poniedziałek (czyli w dniu, w którym Müller miał rozmawiać z Cieszyńskim o "dodatkowych procedurach") dziennikarz TOK FM Szymon Kępka opublikował zdjęcie z kancelarii premiera. Widać na nim otwartego laptopa - jak podaje radio - jednego z pracowników KPRM. Na ekranie widzimy otwartą pocztę Gmail. "Kancelaria Premiera nadal niezabezpieczonym gmailem stoi" - napisał dziennikarz. Szerzej o sprawie pisze TOK FM pod tym linkiem. Przypomnijmy, że korespondencja między członkami rządu, która trafiała w ostatnich tygodniach na platformę Telegram, pochodziła właśnie z gmaila.