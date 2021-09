Poparcie dla PiS bez zmian, Agrounia w Sejmie, a PSL poza nim [SONDAŻ]

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Partia może liczyć na poparcie 34,61 proc. badanych, w porównaniu z badaniem lipcowym wynik zmniejszył się więc o zaledwie 0,21 punktu procentowego. Jak prezentują się wyniki sondażu IBSP przeprowadzonego dla portalu StanPolityki.pl w przypadku pozostałych partii?

REKLAMA

Zobacz wideo Czy na wiosnę może dojść do przedterminowych wyborów?

Sondaż wyborczy. Opozycja traci, PSL poza Sejmem

Z badania wynika, że na drugim miejscu uplasowałaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 24,09 proc. (spadek o 2,15 punktu procentowego w porównaniu z lipcem). Partia wciąż utrzymuje jednak dużą przewagę nad Polską 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na poparcie 15,82 proc. respondentów (spadek o 3,94 punktu procentowego).

Według badania IBSP do Sejmu dostałaby się także Konfederacja z poparciem 9,7 proc. badanych (wzrost o 2,3 punktu proc.) i Lewica, którą poparłoby 7,7 proc. badanych (wzrost o 1,3 punktu proc.).

Kaczyński, Czarnek i Ziobro najgorzej ocenianymi politykami [SONDAŻ]

Tuż nad progiem wyborczym znalazłby się również ruch Michała Kołodziejczaka Agrounia, który mógłby liczyć na poparcie na poziomie 5,1 proc. W lipcowym badaniu poparcie dla ugrupowania deklarowało 2,5 proc. wyborców. Poza Sejmem znalazłaby się natomiast Koalicja Polska - PSL, którą poparłoby 2,6 proc. badanych (wzrost o 0,1 punktu procentowego).

- Przewaga PiS nad partiami opozycyjnymi się umacnia, do Sejmu wchodzi nowy gracz, a opozycja ma za mało mandatów, by stworzyć większość w Sejmie. Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym działa polaryzacja na scenie politycznej. Efektem tych zmian jest przechodzenie części wyborców Polska 2050 z powrotem do PiS, jednocześnie PiS traci część wyborców na rzecz Agrounii. PiS największy swój kryzys po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji ma już prawie za sobą, choć wyrósł mu na wsi groźny konkurent, którego chyba nie spodziewał się Jarosław Kaczyński - komentował dla portalu StanPolityki.pl prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) Łukasz Pawłowski.

Sondaż. Ile mandatów w Sejmie zdobyłyby poszczególne partie?

Portal przeliczył też wyniki sondażu na liczbę mandatów w Sejmie. Jak się okazało, z deklarowanym poparciem Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 191 mandatów, natomiast Koalicja Obywatelska 121. Szymon Hołownia miałby w Sejmie 74 posłów, Konfederacja - 44, Lewica - 22, a Agrounia - 7. Według StanPolityki.pl najbardziej prawdopodobnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości byłaby Konfederacja, z którą udałoby się stworzyć większość (235 posłów).

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach od 1 do 3 września metodą CATI. Wzięło w nim udział tysiąc pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy.

Sondaż poparcia politycznego przed kilkoma dniami przeprowadził również IBRiS na zlecenie Onetu. Z badania wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość głos oddałoby 36,6 proc. obywateli. Koalicja Obywatelska zdobyłaby 23,1 proc. głosów, Polska 2050 natomiast - 11,5 proc. Na Lewicę i Konfederację zagłosowałoby po 8 proc. obywateli, z kolei PSL zdobyłoby 4,4 proc. głosów, co oznacza, że nie przekroczyłoby progu wyborczego. Więcej na temat badania przeczytasz w materiale:

Najnowszy sondaż. Triumf PiS-u, PSL poza Sejmem