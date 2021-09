Morawiecki w estońskim dzienniku o sytuacji na granicy. "Nikt nie wie lepiej od nas"

"My potrafimy patrzeć kilka ruchów do przodu. (...) Intencje Łukaszenki są jasne" - pisze premier Mateusz Morawiecki w tekście, który ukazał się we wtorkowym wydaniu estońskiego dziennika "Postimees".

