Kaczyński z najgorszą oceną, tuż za nim Czarnek i Ziobro. Polacy krytycznie o rządzących [SONDAŻ]

Jak wynika z sondażu IBRiS, 53 proc. respondentów krytycznie ocenia pracę wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Przeciwnego zdania jest 31 proc. osób. Drugim najgorzej ocenianym członkiem rządu jest minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek - 49 proc. ankietowanych ma negatywną opinię o jego pracy. Dobrze ocenia tylko 20 proc. ankietowanych.

Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - jak podaje "Rzeczpospolita" - zbiera 48 proc. ocen negatywnych i 29 proc. pozytywnych. Podobnie oceniany jest minister aktywów państwowych Jacek Sasin - pozytywnie ocenia go 24 proc. osób, a 48 proc. ma krytyczne zdanie na temat jego pracy.

Najlepiej w badaniu wypadł premier Mateusz Morawiecki. Jego pracę dobrze ocenia 42 proc. ankietowanych i niemal tyle samo - 45 proc. - odbiera ją źle. Podobna sytuacja jest w przypadku szefa MON Mariusza Błaszczaka - 33 proc. opinii pozytywnych i 34 proc. negatywnych. Natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski, jako jeden z nielicznych polityków, może cieszyć się przewagą głosów pozytywnych (34 proc.) nad negatywnymi (29 proc.).

Rekonstrukcja rządu jeszcze jesienią?

W poniedziałek Piotr Müller był gościem Radia ZET. Jedną ze spraw, o jakie został zapytany, była rekonstrukcja rządu. Polityk powiedział, że jeżeli miałoby dojść do zmian w rządzie, to nastąpią one na przełomie września i października, "po tym, jak Sejm uchwali pierwsze ustawy związane z Polskim Ładem", co ma się stać w połowie września.

Na pytanie, czy w ramach rekonstrukcji rządu należy spodziewać się rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego z pełnionego stanowiska, Piotr Müller odpowiedział: - To będzie decyzja pana premiera Kaczyńskiego, jeśli będzie chciał podjąć taką decyzję. Nic mi nie wiadomo, by coś takiego w tej chwili sygnalizował - powiedział rzecznik rządu.

Müller został zapytany także o to, gdzie jest obecnie Jarosław Kaczyński, który jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa. - Premier Kaczyński pracuje. Nadzoruje działania rządu dot. sytuacji na granicy, jako szef komitetu bezpieczeństwa - mówił polityk.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 1-2 września 2021 roku na 1100-osobowej grupie respondentów metodą CATI.