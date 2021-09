Rekonstrukcja rządu jeszcze jesienią. Kaczyński odejdzie? "Jeśli będzie chciał"

Piotr Müller był gościem Radia ZET. Jedną ze spraw, o jaką został zapytany, była rekonstrukcja rządu. Polityk powiedział, że jeżeli miałoby dojść do zmian w rządzie, to nastąpią one na przełomie września i października, "po tym, jak Sejm uchwali pierwsze ustawy związane z Polskim Ładem", co ma się stać w połowie września.

Na pytanie, czy w ramach rekonstrukcji rządu należy spodziewać się rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego z pełnionego stanowiska, Piotr Müller odpowiedział:

- To będzie decyzja pana premiera Kaczyńskiego, jeśli będzie chciał podjąć taką decyzję. Nic mi nie wiadomo, by coś takiego w tej chwili sygnalizował - powiedział rzecznik rządu.

Müller został zapytany także o to, gdzie jest obecnie Jarosław Kaczyński, który jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa.

- Premier Kaczyński pracuje. Nadzoruje działania rządu dot. sytuacji na granicy, jako szef komitetu bezpieczeństwa - mówił polityk.

Opowiadając o możliwej rekonstrukcji rządu, Piotr Müller komentował doniesienia medialne dot. wydzielenia Ministerstwa Sportu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Polityk powiedział, że taka decyzja nie zapadła, ale nie wyklucza, że to się stanie.

Na pytanie, czy Grzegorz Puda pożegna się ze stanowiskiem ministra rolnictwa, Müller odpowiedział, że premier Mateusz Morawiecki i on sam "wysoko ocenia" pracę Grzegorza Pudy, ale każdy z ministrów "musi być gotowy na ocenę w każdej chwili i na potencjalne zmiany".

Rzecznik rządu mówił również, że minister klimatu Michał Kurtyka chciał reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, co może się wiązać z jego odejściem z rządu. Stwierdził też, że spodziewa się, iż rekonstrukcja rządu będzie mniej drastyczna, niż zapowiadają to media.

Z końcem sierpnia RMF FM informowało, że zmiany w rządzie mają dotknąć m.in. Michała Dworczyka, który pełni funkcję szefa Kancelarii Premiera. Odejść z rządu ma także minister klimatu Michał Kurtyka, minister rolnictwa Grzegorz Puda oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. Z ustaleń Onetu wynika z kolei, że planowany jest powrót resortu sportu, który został zlikwidowany przez PiS przy ostatniej rekonstrukcji. Reporterowi Radia ZET udało się z kolei ustalić, że stanowisko ma stracić Zbigniew Gryglas, który jest wiceministrem aktywów państwowych.

