Stan wyjątkowy. Sawicki: "Mamy do czynienia z pilotażem". Czy PSL poprze w Sejmie rząd?

W czwartek 2 września prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią. Zostały nim objęte 183 miejscowości - w tym 115 w woj. podlaskim oraz 68 w woj. lubelskim. Po podpisie prezydenta rozporządzenie natychmiast weszło w życie. Następnie w ciągu 48 godzin powinno ono zostać przedstawione Sejmowi i niezwłocznie rozpatrzone. Sejm może uchylić rozporządzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej Sejm zajmie się w poniedziałek 6 września o godz. 16.30. Na temat tego głosowania w "Porannej Rozmowie" w RMF FM wypowiedział się poseł Marek Sawicki z PSL.

Stan wyjątkowy. Jak zagłosuje PSL w Sejmie?

- Poczekamy na uzasadnienie kancelarii prezydenta i wystąpienie pana premiera - odpowiedział poseł Marek Sawicki na pytanie Roberta Mazurka o to, jak w poniedziałek po południu zagłosuje PSL ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego.

- W uzasadnieniu czytamy o zagrożeniu dla ładu konstytucyjnego, porządku wewnętrznego, natomiast w informacji publicznej, którą przekazuje nam pan premier, chodzi gównie o zagrożenie wojną hybrydową i manewrami Zapad [manewry wojsk rosyjskich na terenie Białorusi przy granicy z Polską - red.] - tłumaczył poseł PSL.

Marek Sawicki stwierdził, że być może wprowadzenie nadzwyczajnych środków rzeczywiście jest potrzebne. Przypomniał, powołując się na informacje Straży Granicznej, że w sierpniu na polsko-białoruskiej granicy pojawiło się ponad 3,5 tysiąca osób, które próbowały dostać się do naszego kraju. Wskazywał też, że jest to wynik działań Aleksandra Łukaszenki, który miał przysyłać uchodźców na granicę.

Marek Sawicki: Mam wrażenie, że mamy do czynienia z pilotażem

- Jeśli pan premier mówi, że po sześciu latach rządów PiS granica nie jest dobrze chroniona i trzeba budować płot i wprowadzać stan wyjątkowy, jeśli to dzisiaj powtórzy i będzie to brzmiało wiarygodnie w Sejmie, to nawet jestem gotów go poprzeć - mówił Sawicki.

- Mam wrażenie, że mamy do czynienia z pilotażem. Jeśli rząd dobrze wytłumaczy, dlaczego ten pilotaż prowadza, to jestem w stanie to poprzeć - mówił Sawicki w RMF FM. - Chcę usłyszeć od rządu wiarygodną odpowiedź. Bo jeśli na piśmie mamy co innego, a w narracji medialnej zupełnie co innego, to mam wrażenie, że rząd boi się ewentualnego rozliczenia po zakończeniu stanu wyjątkowego - mówił Sawicki.

Stan wyjątkowy. Lewica chce uchylenia rozporządzenia w spr. wprowadzenia stanu wyjątkowego

W poniedziałek po południu Sejm zajmie się rozporządzeniem podpisanym przez prezydenta Andrzeja Dudę ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego. Na czas posiedzenia przewidziano: wystąpienie przedstawiciela prezydenta, wystąpienia klubowe, pytania i odpowiedzi przedstawicieli rządu. Następnie ma się odbyć głosowanie. Lewica zapowiedziała złożenie wniosku o uchylenie rozporządzenia prezydenta w spr. wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego była argumentowana rosnącą liczbą imigrantów na granicy oraz bezpieczeństwem mieszkańców regionów przygranicznych w związku z wojskowymi manewrami Zapad 2021. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. O tym, które miejscowości zostały objęte stanem wyjątkowym, oraz jakie ograniczenia zostały wprowadzone w tych regionach, przeczytasz w tekście poniżej:

