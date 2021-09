Przemysław Czarnek kontra Jagna Marczułajtis-Walczak. "To jest niebywałe chamstwo kobiety"

Przemysław Czarnek odniósł się do komentarza posłanki Jagny Marczułajtis-Walczak dotyczącego jego nowej pełnomocniczki ds. transformacji cyfrowej. - To jest niebywałe chamstwo kobiety i to jeszcze sportsmenki wobec młodej, uzdolnionej, bardzo kompetentnej. (...) Może pani Marczułajtis miała jakieś problemy w młodości i teraz się w niej odzywają? - powiedział minister edukacji i nauki.

