Andrzej Duda wziął udział w dożynkach na Jasnej Górze. Mówił, że jego obecność jest "symbolem"

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił symboliczne znaczenie obecności przedstawicieli władz Polski na uroczystościach dożynkowych. - Jesteśmy tutaj razem i państwo, przedstawiciele rolników, i my, przedstawiciele władz Rzeczypospolitej, z ministrem rolnictwa, ze wszystkimi ludźmi władz centralnych, którzy z rolnictwem są związani i na co dzień troszczą się o sprawy polskiego rolnictwa. Ta obecność jest symbolem - powiedział.

Dodał, że jest to również zobowiązanie do dbałości o polskie rolnictwo i polskie sprawy. - By trzymać cały czas rękę na tym, co często się nazywa ekonomicznym pulsem polskiej wsi, aby poprawiać warunki życia na wsi, aby poprawiać warunki gospodarowania - mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przywołał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego. - Glebę uprawia się nie tyle przez nawóz, ale przez miłość, głęboką miłość ku ziemi ojczystej i wszystkiego tego, co ją stanowi. Tak mówił wielki syn polskiej ziemi, wielki syn polskiej wsi kard. Stefan Wyszyński - mówił.

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, odbywające się od niemal 40 lat, to doroczna pielgrzymka rolników, którzy udają się na Jasną Górę, aby podziękować Bogu za plony i prosić o łaski oraz urodzaj na kolejny rok. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę wieczorem mszą świętą i Apelem Jasnogórskim. Świętu dziękczynienia za plony towarzyszy 30. Krajowa Wystawa Rolnicza, w której uczestniczą wystawcy z całej Polski.