Paweł Kukiz: Jeśli nie zostanie uchwalona nasza ustawa, to nie będziemy głosować jak PiS

Paweł Kukiz został zapytany o to, jak jego koło zagłosuje ws. odwołania ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Wniosek w tej sprawie złożyło PSL.

Kukiz: Nie mam powodów, by podejrzewać, że PiS nie będzie chciało wywiązać się z umowy

- Wspólnie z nimi [PiS - red.] głosujemy w sprawach personalnych, wspólnie z nimi głosujemy nad Polskim Ładem, a oni w zamian uchwalają nasze ustawy - powiedział PAP Kukiz. - Nie mam dziś powodów, by podejrzewać, iż PiS nie będzie chciało wywiązywać się z tej umowy, ale gdyby tak postąpiło, to uważam umowę za niebyłą - dodał. Jak podkreślił, "jest więc oczywistym, że jeśli na najbliższym Sejmie nie będzie uchwalona nasza ustawa antykorupcyjna, to nie będziemy głosować tak jak Prawo i Sprawiedliwość".

15 września Sejm ma zająć się sprawozdaniem komisji dot. projektu ustawy antykorupcyjnej, którą proponuje Kukiz'15. Proponowane przepisy przewidują m.in., że osoby skazane przez sąd za korupcję do końca życia nie będą mogły piastować stanowisk związanych z pieniędzmi publicznymi. Chodzi m.in. o samorządowców, parlamentarzystów czy członków rządu.

Projekt wprowadza też zakaz łączenia prac w spółkach samorządowych i Skarbu Państwa z wykonywaniem mandatu parlamentarzysty oraz sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Autorzy projektu chcą, aby zmiany weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.

