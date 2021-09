Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Sejmowa komisja wizytuje granicę zachodnią. "Tak się złożyło"

Jak informuje portal TVN24, sejmowa komisja do spraw służb specjalnych przeprowadziła w tym tygodniu wizytację zachodniej granicy Polski. Jej członkowie odbyli tam spotkania z przedstawicielami służb pracujących w pasie przygranicznym, by sprawdzić obowiązujące tam zabezpieczenia.

Poseł PiS Jarosław Krajewski pytany przez dziennikarzy, dlaczego komisja nadal nie odbyła wizytacji na wschodniej granicy, odpowiedział: "Tak się złożyło, to był jednak wyjazd przygotowany już dawno temu. Na pewno wybierzemy się również na ścianę wschodnią".

Politycy podkreślają, że komisja powinna znaleźć czas nie tylko na wizytację na terenie granicy polsko-białoruskiej, ale także na przeprowadzenie obrad związanych z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

- Komisja jest jedynym forum, które może i powinno wysłuchać pełnego uzasadnienia dla wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym - mówią TVN24 posłowie Marek Biernacki oraz Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej.

Marek Biernacki, poseł PSL, który ma najdłuższy staż w komisji, stwierdził, że przewodniczący komisji powinien reagować na zmieniającą się sytuację, decydować o priorytetach.

Według informacji Adama Szłapki posiedzenie komisji dotyczące kryzysu na granicy polsko-białoruskiej przewodniczący Waldemar Andzel zaplanował dopiero na połowę września.

Przypomnijmy, że posłowie opozycji stracili wpływ na pracę komisji w minionej kadencji Sejmu. PiS zdecydowało wówczas o zniesieniu praktyki o rotacyjnym jej kierownictwie.

Stan wyjątkowy. Andrzej Duda podpisał rozporządzenie

Prezydent Andrzej Duda w czwartek 2 września wprowadził stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej w pasie o szerokości trzech kilometrów. Ma on obowiązywać przez co najmniej 30 dni i obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim oraz 68 miejscowości w województwie lubelskim. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewniał, że wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią to działania przemyślane, które mają na celu uporządkowanie sytuacji na granicy.

- Działamy w sposób proporcjonalny, adekwatny do sytuacji, stanowczo tam, gdzie trzeba, a środki, o które zwróciliśmy się do pana prezydenta i które będą wynikały z rozporządzenia, którego Rada Ministrów za chwilę rozpoczniemy wydawanie, są przemyślane i myślę, że skutecznie doprowadzą do ustabilizowania sytuacji na granicy z Białorusią - mówił.

Polityk przypomniał też, że w ciągu najbliższych dni przy naszej granicy zostały zaplanowane rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe "Zapad 2021". W jego opinii "musimy być przygotowani na każdy scenariusz rozwoju wydarzeń, na każdą prowokację graniczną".

- Musimy mieć poczucie jako państwo, że nasza granica wschodnia jest granicą dobrze przygotowaną na różnego typu ewentualności, stąd też duża liczba żołnierzy, duża liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak również duża liczba policjantów - mówił. W związku ze wspomnianymi ćwiczeniami rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią wcześniej niż Polska. Stan nadzwyczajny wprowadziła z kolei Litwa.

Imigranci koczują przy granicy z Białorusią. "Brakuje nam słów"

W okolicach miejscowości Usnarz Górny przy granicy polsko-białoruskiej od ok. 25 dni koczuje grupa 32 migrantów z Afganistanu. Przejście na polską stronę uniemożliwia im wojsko i straż graniczna, a od strony białoruskiej blokują ich reżimowe służby. Przez kilka tygodni sytuację na miejscu monitorowali działacze Fundacji Ocalenie, którzy organizowali dla uchodźców m.in. pomoc medyczną i prawną.

W związku z wprowadzeniem w pasie przygranicznym stanu wyjątkowego media i aktywiści z Fundacji Ocalenie musieli opuścić Usnarz Górny.

Brakuje nam słów, żeby opisać podłość polskich władz i haniebność decyzji o stan wyjątkowy. Ale musieliśmy znaleźć słowa, żeby powiedzieć osobom, o które walczymy, że dziś musimy je opuścić. Powiedzieliśmy też, że nie przestaniemy o nie walczyć. Bo nie przestaniemy" - skomentowała organizacja w mediach społecznościowych w czwartek ok. godz. 17.