Rekonstrukcja rządu. Adam Bielan: Rozmawiałem o tym z Kaczyńskim. Czasem potrzebna jest nowa energia

Adam Bielan powiedział, że rozmawiał osobiście z Jarosławem Kaczyńskim i zapewniał, że żadna większa rekonstrukcja nie jest planowana. Nazwał takie informacje "dziennikarską wrzutką".

- W naturalny sposób jesteśmy kontynuatorem partii Gowina w koalicji - powiedział w wywiadzie dla piątkowego "Super Expressu" Adam Bielan cytowany przez PAP. Potwierdził tym samym, że zbliżają się zmiany. - Mam zaufanie do Mateusza Morawieckiego i wierzę, że będzie wiedział, jakich zmian i w którym momencie dokonać - mówił Bielan i dodał, że czasem potrzebna jest nowa energia, a ministrowie też są ludźmi i po kilku latach na swoich stanowiskach są zwyczajnie wypaleni.

- Potrzeba nowych pomysłów i zmian - tłumaczył.

Onet rozmawiał z wieloma politykami należącymi do Prawa i Sprawiedliwości i poznał niektóre personalia dotyczące planowanej na wrzesień 2021 roku rekonstrukcji rządu. Jej powodem miałyby być napięcia między frakcjami wewnątrz obozu władzy. Odejść może nawet Jarosław Kaczyński, a część ministrów ma być wymienionych. Według Onetu mogą powstać nowe resorty.

O zbliżającą rekonstrukcję rządu pytany był także szef KPRM Michał Dworczyk. Według informacji Onetu jego dalsza kariera w rządzie jest mocno niepewna. Dworczyk pytany o to, czy zna już plany wobec siebie, odpowiedział, że nikt z nim o tym nie rozmawiał. Dodał też, że większość osób pracujących w rządzie jest przygotowanych zarówno do dalszej pracy, jak i do odejścia.