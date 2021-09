Morawiecki: Nikt nie będzie nas pouczał, czym jest demokracja i praworządność

"Nikt nie będzie nas pouczał, czym jest demokracja i praworządność, gdyż Polska ma bardzo długą i szlachetną historię walki z wszelkiego rodzaju totalitaryzmami i despotami" - stwierdził w piątek przed południem w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. To najprawdopodobniej reakcja na słowa komisarza Unii Europejskiej do spraw gospodarczych Paolo Gentilioniego, odnoszącego się do powodów opóźnienia akceptacji przez KE Krajowego Planu Odbudowy.

