Prof. Dudek o stanie wyjątkowym. "PiS miał ostatnio zadyszkę sondażową. Postanowił podgrzać atmosferę"

W czwartek prezydent Andrzej Duda na wniosek Rady Ministrów podpisał rozporządzenie, które wprowadza stan wyjątkowy na terenach przy granicy z Białorusią. Jacek Gądek zapytał prof. Antoniego Dudka o to, ile w tej decyzji jest partyjnej polityki PiS-u, a ile walki, jak to określają rządzący, z działaniami hybrydowymi ze strony Alaksandra Łukaszenki. - Oczywiście nie mam dostępu do poufnych danych wywiadu, więc być może jestem słabiej zorientowany niż rządzący Polską, ale obstawiam, że 90 proc. to operacja partyjna, a 10 proc. to walki z wojną hybrydową - stwierdził, zaznaczając, że skala zagrożenia, którą do tej pory zdołał wytworzyć Łukaszenka nie jest tak naprawdę duża. - A z całą pewnością nie jest aż tak wielka, żeby należało wprowadzać stan wyjątkowy. Mieliśmy różne inne dramatyczne wydarzenia na przestrzeni minionego 30-lecia w Polsce, a mimo to nigdy stanu wyjątkowego nie wprowadzono - podkreślił.

- PiS miał ostatnio zadyszkę sondażową i nagle dostrzegł w tym kryzysie migracyjnym szansę na odwrócenie - i to się zaczęło odwracać. Postanowił troszkę podgrzać atmosferę i niewątpliwie stan wyjątkowy to zrobi. Tylko pytanie, czy nie przegrzeje, ale to zobaczymy za miesiąc, jak się ten stan wyjątkowy skończy - stwierdził prof. Dudek. Jak zaznaczył, kryzys w małej skali, ale przeciągający się w czasie, jest korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. - To daje prezesowi Kaczyńskiemu szansę na wyjście z impasu poprzez przedterminowe wybory. Gdyby PiS dobił do tych 40 proc. [poparcia - red.], to warto myśleć o przedterminowych wyborach na wiosnę, tylko że do wiosny jeszcze daleko - dodał politolog.

