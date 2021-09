Mariusz Kamiński o uchodźcach w Usnarzu: Jesteśmy z nimi w kontakcie wzrokowym

- Cała ta sztuczna migracja, którą generuje Łukaszenka, jest wymierzona w UE, a bezpośrednio w Polskę, Litwę i Łotwę. Chodzi o wytworzenie kryzysu migracyjnego i tym samym politycznego, społecznego, jaki miał miejsce w 2015 roku - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" szef MSWiA Mariusz Kamiński. I dodał "uniemożliwiamy Łukaszence destabilizację sytuacji w Polsce i UE, myślę, że będziemy skuteczni".

Uchodźcy na granicy z Białorusią. Mariusz Kamiński: Jesteśmy z nimi w kontakcie wzrokowym

Mariusz Kamiński był pytany o wprowadzony 2 września (czwartek) stan wyjątkowy w miejscowościach znajdujących się w województwie podlaskim oraz lubelskim przy granicy z Białorusią. - Dajemy sobie radę w zwykłym trybie (konstytucyjnym - red.), natomiast sytuacja jest bardzo napięta, potrzebujemy pewnych nowych instrumentów i swobody działania dla funkcjonariuszy, którzy są na granicy, którzy strzegą bezpieczeństwa i integralności naszej granicy, żeby mogli działać skutecznie - wyjaśnił minister. I dodał, że "jest przekonany, że te instrumenty, które uzyskamy w wyniku wprowadzenia w pasie granicznym stanu wyjątkowego, będą bardzo pomocne".

Kamiński odniósł się również do zarzutów ze strony polityków opozycji, którzy sądzą, że rząd powinien poprosić o pomoc Frontex (Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, z siedzibą w Warszawie). Szef MSWiA powiedział, że jest to "wyraz niekompetencji" i zapewnił, że rząd jest w stałym kontakcie z Frontexem, z którym wymienia informacje. - Litwa zwróciła się o pomoc do Frontexu, a Frontex zwrócił się do krajowych straży granicznych o możliwe wsparcie - techniczne i ludzkie. Frontex wypożyczył Litwie dwa helikoptery, z czego jeden jest polski - powiedział minister. - Efekt mógłby być taki, że gdybyśmy zgłosili się po pomoc, Frontex poprosiłby polską straż graniczną, żeby się oddelegowała w ramach Frontexu na naszą granicę - przewidywał.

A co z uchodźcami przy polsko-białoruskiej granicy? - Jesteśmy z nimi w kontakcie wzrokowym. Udało nam się ustalić tożsamość niektórych z tych osób - powiedział o uchodźcach, którzy koczują w okolicy Usnarza Górnego. Dalej dodał, że" wedle ich wiedzy są to osoby, które trafiły tam z Rosji". - Niektóre przebywały tam kilka lat. Jedna z tych osób ubiegała się kilka lat temu o wizę w ambasadzie państwa UE, odmówiono jej - twierdzi minister.

Prezydent Andrzej Duda wprowadził stan wyjątkowy w 183 miejscowościach

"Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta. Prezydenckie rozporządzenie pojawiło się już w Dzienniku Ustaw. Stan wyjątkowy, który objął 183 miejscowości - 115 w województwie podlaskim oraz 68 w województwie lubelskim, ma obowiązywać przez 30 dni.