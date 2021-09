Gowin o "lex TVN" i Polskim Ładzie: Za sprawą mojego sprzeciwu rząd będzie musiał się cofnąć

Poproszony o ocenę zachowania byłych współpracowników z Porozumienia, Marcina Ociepy i Andrzeja Guta-Mostowego, którzy już po zerwaniu koalicji postanowili pozostać w klubie PiS, Gowin konsekwentnie odmawiał odpowiedzi. Stwierdził jedynie, że "w stosunku do wszystkich posłów Porozumienia stosowano metody intensywnej perswazji".

REKLAMA

Zobacz wideo Duda wręcza dymisję Gowinowi. "Bardzo przykra sytuacja"

Gowin: Wiosną 2020 r. zatrzymałem PiS. Również w sprawach "lex TVN" i podwyżki podatków rząd będzie musiał się cofnąć

- Jedni dali się przekonać PiS i pozostali w obozie rządowym, a inni nie. Podziwiam odwagę takich osób, jak Iwona Michałek, Monika Pawłowska, Magdalena Sroka, Stanisław Bukowiec, Michał Wypij czy senator Józef Zając. Uważam, że w przyszłości wyborcy docenią ich postawę. Nie będę natomiast komentował decyzji tych, którzy pozostali w obozie władzy - powiedział lider Porozumienia w rozmowie z Onetem.

Kolejna odsłona wojny na prawicy. Powstanie nowa partia Marcina Ociepy

Jak dodał, granice "dopuszczalnego kompromisu" zostały przekroczone przy okazji projektu ustawy "lex TVN" oraz w przypadku - jak sam to określił - "drastycznej podwyżki podatków", którą przynieść ma Polski Ład.

- Dzisiaj będąc poza rządem mogę spokojnie patrzeć w lustro. I jeszcze jedno: tak jak wiosną 2020 zatrzymałem PiS i uniemożliwiłem przeprowadzenie wyborów kopertowych, tak jestem pewien, że w sprawie lex TVN czy podwyżki podatków dla klasy średniej rząd - w dużej mierze za sprawą mojego sprzeciwu - będzie się musiał cofnąć - podkreślił były wicepremier.

"Jestem rozczarowany wieloma decyzjami Mateusza Morawieckiego, choćby poparciem dla lex TVN"

Zapytany o to, czy czuje się "zdradzony" przez Mateusza Morawieckiego, odparł, że nie użyłby takiego określenia, ale jednocześnie jest "rozczarowany wieloma decyzjami" premiera - choćby poparciem dla "lex TVN". - A jeszcze większe pretensje do premiera Morawieckiego mam za plan drastycznej podwyżki podatków dla mikro, małych, rodzinnych firm, czyli czegoś, co jest sercem polskiej gospodarki - dodał.

Sondaż: PiS i KO umacniają się. Partia Hołowni zalicza duży spadek

Gowin ocenił też, że jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpi z propozycją skrócenia kadencji Sejmu, opozycji "trudno będzie takiego wniosku nie poprzeć". - Dlatego możliwość przedterminowych wyborów oceniam 50 na 50 - mówił polityk.