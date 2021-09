Zobacz wideo Co mówią niezaszczepione osoby, które przez COVID trafiają do szpitala?

Na antenie Polsat News Adam Niedzielski podkreślił, że "nauczyciele wykazali się ogromną odpowiedzialnością", ponieważ poziom zaszczepienia w tej grupie wynosi 80 proc. - To są parametry, co do których przyjmuje się, że w społeczeństwie dają odporność populacyjną. Szkoły są z tego względu bezpieczne, ale też z tego względu, że zostały bardzo mocno wzmocnione sprzętem. Mówię o termometrach, stacjach, które to umożliwiają, płynach dezynfekcyjnych. My na to wydaliśmy ponad 100 mln zł - zaznaczył minister zdrowia.

"Co najmniej miesiąc, dwa nauki stacjonarnej"

Szef resortu zdrowia, pytany o to, czy powrót uczniów do szkół może spowodować nasilenie czwartej fali koronawirusa, odparł, że zależy to od "liczby interakcji". - Ta liczba interakcji, nie mówię tylko o samych pobytach w szkole, ale o tym, że odwozimy dzieci, że będzie większe zagęszczenie w transporcie publicznym, to są czynniki, które bardzo sprzyjają transmisji wirusa - stwierdził, dodając, że mamy do czynienia dużo bardziej zakaźną mutacją SARS-CoV-2. - Mówi się, że ten parametr zakaźności jest 3 do 6- razy większy, (...) ale z drugiej strony jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o zaszczepienie - dodał.

Jak zaznaczył, daje gwarancję co najmniej na miesiąc, dwa nauki stacjonarnej. - Patrząc na pewne poziomy zaszczepień wśród dzieci, które wbrew pozorom są całkiem niezłe jak na ten okres powakacyjny, bo blisko 30 procent dzieci z tych roczników 12-15 lat mamy już teraz zaszczepionych - podkreślił.

