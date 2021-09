Trwa oczekiwanie na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy na wprowadzenie stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach w woj. podlaskim i lubelskim. Wniosek w tej sprawie złożył we wtorek rząd. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz podkreślił w Radiu Plus, że wpływ na tę decyzję miały m.in. planowane manewry Rosji i Białorusi. - Prowokacje są scenariuszem nie tylko możliwym, one tak naprawdę mogą być zrealizowane. To nie jest jakiś potencjalny scenariusz - zaznaczył.

